El carácter solidario de la sociedad aragonesa, galardonado por la once

14/09/2017 - 19:30

La ONCE ha premiado este jueves el carácter solidario de la sociedad aragonesa haciendo entrega de los Premios Solidarios ONCE Aragón 2017 a la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, el programa 'Los Bandidos de la Hoya', José Luis Laguna, ESIC y la Unidad de Oftalmología Pediátrica del Hospital Infantil de Zaragoza.

El vicepresidente del Consejo General de la ONCE, José Luis Pinto; la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, Ruth Quintana; la presidenta del CERMI-Aragón, Marta Valencia; y la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, han entregado los Premios Solidarios ONCE Aragón 2017.

A la ceremonia de entrega también han asistido el delegado territorial de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero, y representantes de la discapacidad y del Tercer Sector.

Los Premios Solidarios ONCE Aragón 2017 están destinados a todas aquellas personas físicas de la región, entidades, instituciones, medios de comunicación y empresas, que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia, procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, autonomía personal y la accesibilidad universal, coincidentes con los valores esenciales de la cultura institucional de la ONCE y su Fundación y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

Los galardonados en la edición de 2017 han sido: En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, se premia a Aspanoa (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón), que atiende cada año a unos 40 niños y adolescentes con cáncer, residentes en Aragón, La Rioja y la provincia de Soria. Aspanoa apoya alrededor de 700 familias, gracias a un equipo multidisciplinar de profesionales.

El premio al Medio de Comunicación es para 'Los bandidos de la hoya', un programa de radio realizado por personas con discapacidad, pertenecientes a la red de entidades Cadis Huesca, en marcha desde el año 2005. Gracias a este programa de radio hacen visible la discapacidad y lo difunden a la comunidad.

En el premio a la Persona Física, el galardón es para José Luis Laguna, por su dedicación al movimiento asociativo y a las personas con discapacidad. Entre otras responsabilidades, destacan que fue el primer presidente de Cermi Aragón en su creación, es el impulsor y creador del Foro de Innovación Social de ámbito nacional. Fue gerente de Atades Huesca durante más de 20 años, y ha sido patrono de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Huesca y vicepresidente de Feaps Aragón durante 20 años.

En la categoría de Empresa, el galardón es ESIC, una empresa sostenible cuyo objetivo es promover la inclusión en el ámbito formativo y laboral de cualquier persona, independientemente de sus capacidades. Promueve acciones positivas, como el acceso a los programas formativos de la educación superior, a través de becas bajo el proyecto diversidad. ESIC desea acercar a sus aulas a las personas que por su discapacidad, género, raza, procedencia o religión, están siendo discriminadas en un entorno empresarial.

El premio en la categoría de Administración Pública es para la Unidad de Oftalmología Pediátrica del Hospital Infantil de Zaragoza, por la colaboración continua con la ONCE, desde el año 1986, en la atención a niños y familias que reciben apoyo desde el Equipo Específico de Atención Educativa a Personas con Discapacidad Visual en Aragón. Por la publicación y divulgación de programas científicos de mejora en la atención de las patologías visuales graves en niños y la puesta en marcha de la coordinación con Pediatría de Atención Primaria. Cuenta con Programa piloto de cribado de la patología visual grave, dirigido a los más pequeños. Evita demoras y trabaja preventivamente en la atención de posibles problemas visuales graves.

El Jurado de los Premios Solidarios ONCE Aragón 2017 estuvo compuesto por Ruth Quintana Sañudo, presidenta del Consejo Territorial ONCE Aragón; Ignacio Escanero Martínez, delegado territorial ONCE Aragón; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE; Francisco Galán, presidente de la Plataforma del Tercer Sector en Aragón; Marta Valencia, presidenta Cermi Aragón; Lourdes Funes, redactora de Onda CeroM Teresa Sevillano, directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, y Elena Salaverría, consejera territorial ONCE Aragón.

