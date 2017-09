Más de 5.000 personas se manifiestan en Berlín a favor de los refugiados

Berlín, 16 sep (EFE).- Varios miles de personas se manifestaron hoy en Berlín en contra del endurecimiento de la ley de asilo y a favor del derecho de todos los inmigrantes a quedarse en Alemania.

La llamada "marcha antirracista", bajo el lema de "We'll come united" ("Vendremos unidos") congregó a más de cinco mil personas, según la policía -unas 7.500, según la organización-, entre las que se encontraban también muchos refugiados, inmigrantes y activistas de izquierdas llegados de toda Alemania.

"Treinta autobuses con refugiados de todo el país han venido a la manifestación. Contamos con miles de participantes", había señalado un portavoz de la organización, antes de la marcha, según informó la radiotelevisión regional RBB.

El objetivo de la marcha es, según los organizadores, dar voz a una semana de las elecciones generales del 24 de septiembre, a aquellos que normalmente no son escuchados.

Los manifestantes recorrieron el barrio gubernamental y el centro de la ciudad hasta la plaza Oranienplatz, en el multicultural distrito de Kreuzberg, donde se celebró un concierto.

En la marcha participaron 19 camionetas a modo de carrozas decoradas con motivos alusivos al reglamento de Dublín, a la educación, al salvamento marítimo y a la situación en Afganistán, entre otros.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como "Ninguna persona huye voluntariamente", "Afganistán no es un país seguro", "El salvamento marítimo no es un crimen", "Ferris, no Frontex", "Basta a la guerra contra los inmigrantes", "Refugees welcome" ("Refugiados bienvenidos") y "El asilo no es negociable".

Entre las exigencias de los participantes en la marcha figuran el derecho para todos a permanecer en el país, poner fin a las deportaciones, viviendas asequibles y vías legales de inmigración a Europa.

Entre los organizadores se encuentran la organización humanitaria medico International, el movimiento antiglobalización Attac Deutschland, la Asociación Republicana de Abogados (RAV) y muchos consejos de refugiados de los diferentes estados federados.