Oxfam abre la vía para llevar al Gobierno a los tribunales por los refugiados

Madrid, 18 sep (EFE).- Oxfam Intermón ha abierto la vía para llevar al Gobierno a los tribunales, pidiendo hoy a la Comisión Europea que actúe contra España por incumplir sus compromisos de acogida de refugiados y exigiendo responsabilidades por haber traído solo al 13,7 % del cupo obligatorio acordado.

Según ha explicado el director general de Oxfam, José María Vera, ante la sede en Madrid de la Comisión Europea, la ONG ha presentado una denuncia contra el Gobierno, con el apoyo del PSOE y de Unidos Podemos, para que la institución europea asegure que España cumple con las cuotas comprometidas, que eran acoger a 17.337 refugiados, de los que 9.323 eran de obligado cumplimiento.

Pero junto a la demanda, Oxfam también ha reclamado a la Comisión, a través de un requerimiento, para que "envíe un dictamen y una carta motivada que abra la posibilidad de que la Justicia Europea actúe antes de que expire el plazo de los acuerdos, el 26 de septiembre", porque después de esa fecha "no tendrá base legal sobre la que actuar", ha explicado Vera.

"Si no pasa esto, podemos ver que se cierra el plazo y que no ocurre nada y los refugiados seguirán sin poder venir", ha añadido el responsable de Oxfam, quien ha anunciado que si la Comisión no actúa podrían presentar otro requerimiento contra la institución europea por "omisión".

Vera ha destacado que la media de cumplimiento de los países de la UE respecto al cupo obligatorio está entre el 50 y el 60 por ciento, frente al 13,7 por ciento ejecutado por España.

En concreto, España ha reubicado a 1.279 refugiados procedentes de Grecia y de Italia, de un cupo que la UE estableció de forma obligatoria de 9.323. La obligatoriedad afecta solo a reubicaciones de refugiados llegados a esos dos países.

El resto de los refugiados a los que España acordó traer eran de forma voluntaria o no vinculante. El total de refugiados comprometidos era de 17.337 y han llegado 1.953 desde Grecia, Italia, Turquía y Líbano, ha detallado.

Según el director de Oxfam, "con esto pretendemos que se exijan responsabilidades por unos acuerdos vinculantes que tienen un coste, además de ser una situación humanitaria".

"Exigimos responsabilidades para que haya una rendición de cuentas y proponemos un cambio en el futuro de las políticas españolas de asilo y refugio", ha añadido.

Oxfam pide que la Comisión exija a España ese cumplimiento obligatorio, tal y como ha hecho con países que han dicho que no iban a acoger a ningún refugiado.

"El Gobierno español no ha dicho que no, pero ha actuado con desidia dejando que pasara el plazo e ignorando las movilizaciones sociales", ha destacado.

Respecto a la comunicación del Gobierno griego a España de que no había más candidatos reubicables, Vera ha denunciado que el sistema restrictivo de la UE limita a tres nacionalidades y establece unos requisitos muy rígidos para ser persona reubicable.

No obstante, Oxfam recuerda que todavía quedan miles de personas que han huido de la guerra y que se encuentran hacinados en Italia y en los campos de refugiados de Turquía o Líbano y que cumplen con esos requisitos para ser acogidos por España.

En este sentido, la diputada socialista Carlota Merchán, que se ha desplazado a la sede europa para apoyar la demanda de Oxfam, ha asegurado que su grupo ha presentado una proposición en el Parlamento para que el Gobierno proponga una revisión en la UE de los requisitos de acogida, "que se han convertido en la excusa perfecta para no cumplir los compromisos".

"Los acuerdos no pueden quedar en papel mojado y máxime cuando se trata de la vida de miles de personas que están abandonadas a su suerte en otros estados miembros", ha lamentado Merchán, quien ha pedido al Ejecutivo que ponga en marcha un "sistema propio" de acogida.

Rita Bosaho, de Unidos Podemos, ha recordado que existen vías legales para que los refugiados no se jueguen la vida en su huida porque "el proceso de asilo es un derecho, no un capricho, y deben implementarse las medidas económicas para que se lleve a cabo y se cumpla con la legalidad".

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha respaldado la denuncia de Oxfam y ha ofrecido al Gobierno "todos los recursos" para facilitar esta acogida.

"El ayuntamiento puso a disposición del Gobierno 20 pisos para refugiados y vamos a poner otras 20 viviendas más porque no queremos que la falta de recursos sea un motivo que puedan alegar para que estas personas no vengan", ha dicho la responsable municipal, quien ha opinado que no se puede "mirar para otro lado".