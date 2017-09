El gobierno une a más de 50 entidades en un pacto por una economía circular

18/09/2017 - 12:00

- Agrupan a los principales sectores productivos y a agentes sociales

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

Un total de 53 entidades españolas pertenecientes a sectores productivos y agentes sociales firmaron este lunes el Pacto por una Economía Circular impulsado por los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y de Economía, Industria y Competitividad, con el fin de apoyar la transición de un modelo económico basado en un uso intensivo de los recursos por otro fundamentado en su utilización eficiente entre 2018 y 2020.

Entre las entidades firmantes figuran las que agrupan a los supermercados, los productores de plásticos, las empresas siderúrgicas, las cementeras, el reciclado de vidio, los agricultores, los fabricantes de automóviles y camiones, los fabricantes de papel y cartón, las entidades recicladoras y los comerciantes de electrodomésticos, entre otras.

La adhesión tuvo lugar en Madrid durante unas jornadas para la elaboración de la futura Estrategia de Economía Circular, que el Gobierno aprobará tras recabar las aportaciones de agentes económicos y sociales, y después de someter el proyecto a consulta pública para que cualquiera pueda hacer sugerencias.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, apuntó que la "explosión demográfica" del siglo XX continúa hoy "imparable" y que, según datos de la ONU, el planeta tendrá 9.700 millones de personas en 2050 y alrededor de 11.200 millones a finales de este siglo, lo cual supone más demanda de recursos y más consumidores.

"EL FUTURO SERÁ SOSTENIBLE"

Tejerina apuntó que ese crecimiento de la población y el acelerado ritmo de explotación de los recursos naturales se traducirá en "una demanda que este planeta sencillamente no podrá satisfacer, a no ser que hagamos algo", por lo que aseveró que "el futuro será sostenible o no será".

En este sentido, indicó que debe fomentarse el uso sostenible de los recursos, esto es, pasar de una economía lineal basada en extraer, producir, consumir y tirar, por otra circular en la que se reincorporen al proceso productivo los materiales que contienen los residuos con el fin de producir nuevos productos o materias primas.

Además, señaló que la economía circular podría generar 400.000 empleos en toda Europa, según la Comisión Europea, y que España "va por el buen camino" porque la intensidad energética de la economía nacional descendió un 20% entre 2000 y 2013.

Tejerina comentó que este cambio en el modelo productivo debe contar con la implicación de las administraciones públicas, los sectores productivos, la sociedad civil y los ciudadanos. "Este desafío nos llama a todos, nadie puede quedarse al margen", apostilló.

Por otro lado, el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, comentó que la Comisión Europea ya aprobó un paquete de medidas sobre economía circular en diciembre de 2015 y destacó que España "ya está poniéndose manos a la obra" en este sentido, con ejemplos de buenas prácticas en ciudades como Barcelona, Madrid y Santander.

Vella recalcó que la Comisión Europea pretende ayudar a a España en la elaboración de una Estrategia de Economía Circular y mencionó varias ayudas millonarias concedidas en este ámbito, si bien dijo que "hace falta un esfuerzo sistemático para el futuro" porque el 55% de los residuos municipales aún acaban en los vertederos.

(SERVIMEDIA)

18-SEP-17

MGR/pai