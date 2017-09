'Hazte Oír' vuelve a sacar su autobus a la calle contra la Ley de Igualdad LGTBI: "¡Van a por tus hijos!"

19/09/2017 - 13:59

La asociación 'Hazte Oír' ha iniciado una movilización contra la Ley de Igualdad LGTBI y ha vuelto a sacar a las calles un autobús en el que, esta vez, advierten de que Unidos Podemos y la norma que ha presentado en el Congreso y que este martes se admitirá a trámite, van a por los niños.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Podemos y la Ley Mordaza LGTBI ¡Van a por tus hijos!", reza el mensaje principal estampado en los laterales del autobús, que ha recorrido varias calles del centro de Madrid, para pasar, después, por delante del Congreso. En el vehículo también se puede leer el primer lema con el que este método de protesta de 'Hazte Oír' saltó a los medios: "Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen".

No ha sido la única forma de denuncia de la asociación, que ha presentado, también ante el edificio de la Cámara Baja, a seis personas vestidas con un mono naranja, una capucha negra en la cabeza y esposas en las muñecas. "Representan a ciudadanos normales que no van a poder ejercer su libertad, sobre todo si su conciencia no coincide con los dogmas políticamente correctos", ha señalado el presidente de la asociación, Ignacio Arsuaga.

Para Arsuaga, se trata de un modo gráfico de mostrar "el contenido de la ley" de Podemos que, a su juicio, "lo que hace es restringir libertades fundamentales creando una policía del pensamiento único que puede multar con hasta 45.000 euros a cualquier ciudadano, que puede cerrar asociaciones y que anima a los niños en los colegios a cuestionarse su sexualidad".

Con estas palabras, se refiere a la propuesta del texto de crear una Agencia Estatal contra la discriminación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, a la que se le dan competencias para velar por el cumplimiento de la Ley de Igualdad LGTBI sin mediación judicial.

PIDE A PP Y CS QUE VOTEN EN CONTRA

Esta falta de intervención de la justicia es uno de los aspectos que no comparten PP y Ciudadanos. La formación morada ha señalado que votará a favor de la tramitación para, posteriormente, cambiar con enmiendas los puntos con los que no está de acuerdo. Por parte de los 'populares'. Su portavoz Rafael Hernando, ha indicado que no bloquearán la tramitación, pero presentarán una enmienda a la totalidad con un texto alternativo.

A pesar de estas declaraciones, Arsuaga se ha mostrado esperanzado de que la norma "se rechace y no llegue a tramitarse". "Al menos, sabemos que no va a haber unanimidad y esperamos que haya grupos importantes que voten que no", ha indicado, para referirse después de PP y Ciudadanos, a quienes, según ha señalado, van a "intentar presionar" para que, si ahora lo apoyan, hagan después modificaciones o, incluso, "voten que no en última instancia".

Por el momento, ha apuntado ante los medios, que la organización permanecerá movilizada durante los meses que dure la tramitación parlamentarias. "El autobús va a recorrer las calles de Madrid y las calles de otras ciudades de españolas", ha apuntado el presidente de 'Hazte Oír'. La asociación también repartirá 500.000 dípticos en los que explican los puntos en lo que aparece "el carácter totalitarios" de esta ley.

DENUNCIARÁN ANTE INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Entre ellos, destacan la parte educativa del texto que, en su opinión, "trata de imponer esta ideología en los niños sin importar lo que los padres piensen o el ideario del colegio"; lo que consideran una "pérdida de la patria potestad de los padres sobre los hijos" porque se permite a los menores someterse a "tratamientos hormonales y quirúrgicos e irreversibles, que condicionarán toda su vida".

Finalmente, Arsuaga ha señalado que denunciarán en las instituciones internacionales al Parlamento de España por tramitar una ley que "atenta contra los tratados firmados por España en derechos humanos y que recorta la libertad de expresión y de los padres a educar a sus hijos".