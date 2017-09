CCOO pide proteger el derecho a la identidad sexual y de género ante el debate en el Congreso de la ley LGTBI de Podemos

19/09/2017 - 17:05

La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, ha afirmado que "el derecho a la libertad de elección sobre identidad sexual y de género, forma parte de los Derechos Humanos, y como tal debe protegerse, defenderse y afianzarse de forma vital", ante el debate de la ley contra la discriminación LGTBI de Podemos, este martes 19 de septiembre en el Congreso.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Según ha recordado el sindicato, CCOO "siempre" ha defendido los derechos y la inclusión de la diversidad sexual y de género "en todas las esferas de la sociedad". Por ello, ha recordado que firmó un Convenio de Colaboración con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

Con motivo de la toma en consideración en el Congreso de la ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales de Podemos, CCOO ha apuntado que "los obstáculos" con los que se encuentra este colectivo "siguen siendo muchos y de diversa índole". "Para terminar con ellos, es preciso apoyarse también en la legislación", ha apostillado.

"Muchas personas LGTB continúan viviendo en el armario; continúa cuestionándose la existencia de personas bisexuales y las familias LGTBI viven con preocupación la escolarización de los y las menores. Las agresiones, el acoso escolar y los delitos de odio, continúan a la orden del día entre la población LGTBI", ha destacado.

Según ha subrayado el sindicato, las personas transexuales siguen siendo consideradas "enfermas" y el sistema sanitario "no responde a sus necesidades vitales debidamente". "Hay mucho que hacer aún para que las y los menores trans no sufran discriminación en los centros escolares. Las mujeres sin pareja varón no tienen acceso a las técnicas de reproducción asistida en plano de igualdad", ha apostillado.

"La invisibilidad conlleva desconocimiento, prejuicios, estereotipos y estigma y, en consecuencia, discriminación, ante la cual debemos luchar por una acertada legislación, que proteja la diversidad sexual y de género y que garantice las libertades individuales", ha señalado el sindicato.

Finalmente, CCOO ha defendido la diversidad sexual y de género como "elemento enriquecedor" de la sociedad y, por tanto, ha instado a los representantes políticos a implicarse y acabar con la discriminación y la 'LGTBIfobia'.