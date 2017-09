Zoido asegura que el Centro Nacional de Desaparecidos está en marcha desde el 28 de junio pero no se ha inaugurado

20/09/2017 - 10:24

Enlaces relacionados El nuevo centro de atención temprana inaugurado este lunes en Chiclana atenderá a 160 menores (18/09)

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este miércoles que el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), que se comprometió a crear en el primer semestre del año, está en funcionamiento desde el pasado 28 de junio, pero no se ha inaugurado.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Zoido ha respondido así, durante el Pleno del Congreso, a una pregunta parlamentaria del diputado socialista Antonio Hurtado, quien le ha reprochado que el centro no estuviera ya listo. "Prometió la creacion del CNDES y tiene que hacerlo realidad. No podemos frustar las expectativas creadas a los familiares para atacar su sufrimiento permanente", ha declarado Hurtado.

Para confirmar la existencia del CNDES, el ministro ha leído varios tuits, entre ellos, el del presidente de la Fundación 'Quién Sabe Dónde', el periodista Paco Lobatón, que escribió a finales de junio: "CentroNacionaldeDesaparecidos-CNDES-: hoy inicia su camino respuesta a las demandas de las familias desde hace 20 años", publicó.

Zoido, también ha explicado que los equipos de trabajo ya están operativos y que se han creado las líneas de trabajo. Además, ha indicado que el 28 de septiembre se hará "un repaso de todo".

Para Hurtado estas declaraciones no han sido suficientes y ha recordado al ministro que este centro "no figura en el organigrama, ni en los Presupuestos Generales del Estado", por lo que, a su juicio, no se está atendiendo a las familias. "Esta cuestión hay que abordarla con un cambio normativo, la creación de un Estatuto del desaparecido y dotando al Estado de más recursos especializados en investigación", ha enumerado el diputado, entre otras iniciativas.

20.000 DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS AL AÑO

Tanto el socialista como el ministro se han referido en varias ocasiones a los familiares de varios desaparecidos que se encontraban en la tribuna de invitados del Congreso, a quienes han mostrado su solidaridad.

Sobre ellos, Hurtado ha recordado su "duelo permanente" y su "lucha constante contra el olvido". El diputado también ha hecho hincapié en que son más de 20.000 las denuncias por desaparición que se realizan en España en un año, mientras que el número actual de personas en búsqueda activa son 4.164.

En este sentido, el titular de Interior ha indicado que "comparte el sentimiento y los padecimientos de las familias" y le ha pedido a Hurtado que deje de hacer reproches sobre esta materia cuando ha sido el PP y el actual Gobierno quienes han puesto en marcha el CNDES.