La cuenca del amazonas tiene 14.003 especies de plantas

La región del Amazonas cuenta con 14.003 especies de plantas, de las que 6.727 son árboles, según un estudio realizado por 44 investigadores de instituciones de Brasil, Colombia, España, Estados Unidos y Reino Unido.

El estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' y en el que participó Ricarda Riina, del Real Jardín Botánico de Madrid, señala que los recientes debates sobre el número de especies de plantas en las vastas selvas tropicales de la región amazónica se basaron en gran medida en estimaciones.

La nueva investigación recopila listas verificadas taxonómicamente para inferir cuántas especies de plantas hay en las tierras bajas de las selvas tropicales de la Amazonía, esto es, por debajo de 1.000 metros de altitud.

La lista comprende 14.003 especies, 6.727 de ellas árboles, que contrastan fuertemente con las predicciones de una diversidad arbórea mucho más alta a través de modelos ecológicos paramétricos.

Más concretamente, la cuenca del Amazonas tiene 14.003 especies, 1.788 géneros y 188 familias de plantas en las tierras bajas. Los árboles suponen 6.727 especies (un 40% del total) y 803 géneros (45%).

PAÍSES O REGIONES

Por países o regiones, el área amazónica de Brasil tiene 10.674 especies de plantas, por 6.890 del Escudo Guayanés (formado por la Guayana Venezolana, la Región Norte de Brasil, la Guyana, Surinam, la Guayana Francesa y una pequeña parte de Colombia), 5.401 de Perú, 4.489 de Colombia, 3.607 de Ecuador y 3.518 de Bolivia.

En cuanto a los árboles, Brasil cuenta con 4.539, el Escudo Guayanés con 3.349, Perú con 2.717, Colombia con 2.245, Ecuador con 1.705 y Bolivia con 1.532.

Más de la mitad de la diversidad de especies de plantas en las selvas amazónicas comprende arbustos, pequeños árboles, lianas, vides y hierbas (7.275 especies, el 52% de la flora total).

Las leguminosas son la familia más rica en especies (1.379), seguidas de las rubiáceas (1.102). Los géneros más representados corresponden a 'Miconia' (237 especies) y 'Piper' (199).

Los recuentos recientes de la diversidad de especies de plantas de semillas globales, calculadas principalmente a partir de la Lista Mundial de Familias de Plantas Seleccionadas, varían de 370.492 a 296.462. Por lo tanto, la cifra de 14.003 especies de las tierras bajas de las selvas amazónicas sugiere que estos bosques albergan entre un 3,8% y un 4,7% de todas las especies de plantas de semillas.

Los investigadores indican que el nuevo estudio proporciona un punto de partida válido para investigaciones macroecológicas y evolutivas que buscan comprender el origen, la evolución y la ecología de la biodiversidad excepcional de los bosques amazónicos.

