Andalucía "aumentará la formación" en igualdad tras el "lamentable" episodio del programa de Juan y Medio en Canal Sur

20/09/2017 - 14:23

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado este miércoles que la Junta de Andalucía va a "aumentar la formación" en materia de igualdad en torno a la RTVA tras el "lamentable" episodio registrado recientemente en el espacio de Canal Sur TV 'La Tarde, aquí y ahora', que presenta Juan y Medio, cuando éste le cortó la falda a su compañera de programa.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la consejera en el seno de la comisión parlamentaria de Igualdad y Políticas Sociales y al hilo de una comparecencia solicitada por Podemos sobre la promoción de la igualdad en la radio y televisión pública de Andalucía, donde se ha deslizado lo ocurrido en dicho programa de Juan y Medio.

La consejera ha reiterado su "desaprobación" sobre lo que ha considerado un episodio "lamentable y sin excusa", porque "no hay humor que excuse un tipo de comportamientos que reproducen estereotipos y transmiten una subordinación en materia de sexo que no compartimos".

Al respecto, ha recordado que desde la Junta se dirigieron al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), y que este pasado lunes se reunió la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) con la comisión de seguimiento del convenio suscrito entre dicha entidad y la RTVA en materia de igualdad, y "se ha vuelto a trasladar por parte de la Consejería la desaprobación de lo ocurrido".

Además, Sánchez Rubio ha indicado que se ha alcanzado "un acuerdo para desarrollar acciones de formación" y "se va a aumentar la formación en materia de igualdad", al tiempo que ha incidido en la "necesidad de seguir trabajando para que estas cosas no las consideremos ni siquiera como bromas, intencionadas o no, sino como actitudes que evidencian la desigualdad que existe en la sociedad y que no podemos perpetuar mediante imágenes".

La consejera también ha manifestado que lo importante es circular por una línea que vaya encaminada en pro de la igualdad, y también ha subrayado la relevancia del proceso de elaboración de las escaletas y los guiones de los programas.

En todo caso, Sánchez Rubio también ha querido defender la labor que, en general, realizan los profesionales de la RTVA, y "lo importante que es tener una televisión pública". Y es que, según ha lamentado, a raíz de dicho episodio del programa de Juan y Medio "comenzaron a aparecer mensajes" en las redes sociales a favor de que se suprimiera la radio televisión pública andaluza, y ha tachado de "muy injusto" que se pueda realizar "un paquete de desacreditación de todos los profesionales" de dicho ente.

Por parte de Podemos, el diputado Jesús Romero se ha mostrado de acuerdo con la consejera en relación a que son una "gran cantidad" los profesionales de la RTVA que son "proactivos" para evitar situaciones como las vividas en dicho programa, son "muy respetuosos e intentan promover una programación de calidad".

No obstante, el parlamentario de Podemos ha querido advertir no sólo contra el citado caso del programa de Juan y Medio, sino también de "otros" similares que se han dado, y también de la "falta de sensibilización" que a su juicio se produce en programas de entretenimiento en relación a "colectivos vulnerables" como el de las personas mayores.

Para Romero, "no existen mecanismos de prevención para evitar que eso pueda volver a ocurrir", y tampoco "los mecanismos de evaluación de las programaciones con respecto a una perspectiva de género". En esa línea, ha aseverado que queda "mucho camino por recorrer y para ir abortando las posibilidades de que haya una regresión y volvamos a la caverna".

Desde el inicio de su comparecencia, la consejera ha subrayado la "gran relevancia" que tienen los medios de comunicación y la publicidad "en la generación de opinión y la difusión de valores", porque a través de ellos se pueden "crear y romper estereotipos", y ha incidido en que esa potencialidad que tienen los medios es "mucho más" importante en los de carácter público.

Sánchez Rubio ha indicado que desde los medios de comunicación y la publicidad se debe trabajar para contribuir a "una sociedad igualitaria" y para que haya "tolerancia cero" contra cualquier tipo de "discriminación".

CONVENIO ENTRE EL IAM Y LA RTVA

Ha recordado que la Consejería de Igualdad realiza diferentes acciones en materia de igualdad con los medios de comunicación, incluida y "especialmente" con la RTVA, con la que el pasado mes de junio se firmó un convenio de colaboración para la realización de acciones de promoción en materia de igualdad de género a través de los medios de la radio televisión pública andaluza.

Ha explicado que, en virtud de dicho convenio, la RTVA dará difusión a las acciones de sensibilización que desarrolla el IAM para "visibilizar" a la mujer y para prevenir la violencia de género, así como se contempla la realización conjunta de acciones formativas, en las que se va a poner el acento en "manifestaciones de machismo".

Y es que, según ha agregado, la formación de los profesionales del sector de la comunicación tiene "una gran relevancia para evitar los estereotipos sexistas".

Además, la consejera ha explicado que durante cinco años se ha venido desarrollando un grupo de trabajo entre la Junta y la RTVA que ha posibilitado "visibilizar" en los informativos situaciones de mujeres "vulnerables" por contar con una discapacidad.

A todo ello, la consejera también ha citado la existencia del Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, y también de convenios de colaboración firmados con el CAA, que es también un instrumento con el que la Junta colabora, según ha recordado Sánchez Rubio, que ha valorado como "estrecha y adecuada" la colaboración que en general se mantiene desde la Consejería con los responsables de la RTVA, así como con sus profesionales, algo que ha agradecido.

El diputado de Podemos Jesús Romero ha compartido con la consejera la "importancia" de los medios de comunicación para la difusión de "imágenes positivas que favorezcan la igualdad y no el modelo patriarcal" del que hay que "deshacerse".

PODEMOS: "SE PUEDE HACER MUCHO Y MÁS" EN LA RTVA

Ha hecho especial hincapié en la RTVA porque el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía la define como "un servicio público esencial", y la necesidad de que los representantes públicos den "una respuesta adecuada para desterrar cualquier mínimo atisbo de desigualdad" que pueda producirse. Al respecto, ha afirmado que "se puede hacer mucho y más" en el ente público andaluz.

Así, ha criticado que en la RTVA "se incumple la ley" de Igualdad porque sus órganos de dirección "no son paritarios desde hace muchos años", y "la situación se agrava" en los "mandos intermedios", donde son muchos "más los hombres que las mujeres", al tiempo que ha advertido de la "enorme brecha salarial" que, según ha aseverado, se da entre hombres y mujeres en dicha empresa.

Romero ha llamado a evaluar si los objetivos del Plan Estratégico para el periodo 2010-2013 se han cumplido, y ha tildado de "muy mejorable" el plan de igualdad que hay dentro de la propia RTVA.

Tras apuntar que por parte de la Consejería de Igualdad "parece que sólo se responda" ante situaciones de "machismo" cuando tienen "repercusión social", el representante de Podemos ha abogado por que no sólo "se aplique una serie de convenios", sino que al mismo tiempo "la dirección de la RTVA responda con un alto grado de responsabilidad a las funciones que tiene de promoción de la igualdad".

Al respecto, la consejera de Igualdad ha considerado que es "muy importante" que la misma RTVA tenga sus propios mecanismos para hacer sus "seguimientos y evaluaciones", sus propios "instrumentos de control", y ha garantizado que se va a "seguir" con el actual convenio con la radio televisión andaluza aunque eso "no significa que pasemos de vez en cuando algún tipo de bochorno", según ha lamentado.