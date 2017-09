¿Cuánto gastan al año los españoles siendo 'manitas' en sus propias casas?

El coste de las reparaciones asciende a 57 euros al año

El 'Do It Yourself' (DIY) o 'hazlo tú mismo' se va imponiendo

Pintar. Foto: Getty

Los españoles gastan una media cercana a los 57 euros al año en reparaciones que realizan ellos mismos en sus hogares según los datos de la Asociación Nacional de Distribuidores Cerámica y Materiales de Construcción, ANDIMAC y recogidos por Danosa, empresa especiailzada en "soluciones integrales para la construcción sostenible".

En un comunicado, el recinto ferial Ifema ha hecho público este estudio con motivo de la celebración de 'Rehabitar Madrid', del 22 al 24 de septiembre en la Plaza de España, una cita organizada junto al Ayuntamiento para concienciar sobre la importancia de reformar los hogares para que sean más eficientes.

"El 'Do It Yourself' (DIY) o 'hazlo tú mismo' se va imponiendo en diversos ámbitos, que van desde la confección de ropa y complementos a la decoración e incluso la reparación del hogar", ha apuntado Ifema, que, por otro lado, ha añadido que el gasto de 57 euros al año se ha reducido algo más del 6 por ciento en el último año respecto al anterior, "aunque la bajada es más acusada en comparación con hace casi diez años, pues en 2006 el gasto en DIY de los hogares era de 84,39 euros".

Así, Ifema afirma que, tras unos años de auge del 'hazlo tú mismo' en el hogar, que coincidieron con la crisis económica, el gasto se está "estabilizando en una horquilla más baja". "Si bien no pierde fuelle, ya que muchas familias apuestan por hacer ellas mismas pequeños arreglos con el objetivo de ahorrar y de dar un toque más personal a sus viviendas", ha apuntado.

Según ha explicado Danosa, el denominador común de estos sistemas es que los pueden aplicar los propios usuarios de forma sencilla, no es necesario realizar una gran obra y son eficaces y duraderos.

Además, para la empresa de reformas, el DIY tiene un componente sostenible, pues utiliza productos y sistemas que evitan "el derroche de energía de los hogares, los verdaderos depredadores energéticos del país".

Soluciones para todo el hogar

Para las zonas húmedas de la casa, como pueden ser el sótano o el garaje, y para los balcones y zonas a la intemperie, Danosa recomienda utilizar un sistema impermeabilizante que se adhiera al soporte, de forma que evite la aparición de fisuras por las que se cuele el agua y la humedad.

Este procedimiento hay que realizarlo también en las piscinas, según la empresa de reformas, "pues aunque no lo parezca estas estructuras también requieren estos procedimientos para que evitar que se escape el agua y se produzcan inundaciones".

"Las humedades también suelen atacar a las zonas más sombrías de las fachadas, originando la aparición de manchas, moho y microorganismos", ha asegurado Danosa, que aconseja parA estos casos utilizar un sistema repelente al agua, a los aceites y las grasas que forme un 'efecto perla' para proteger los materiales porosos en fachadas y pavimento.

En el caso de las cocinas y baños, Danosa considera "fundamental" impermeabilizar las zonas más sensibles con soluciones con elevada adherencia al soporte, incluso si está húmedo, y en cuanto a las cubiertas y tejados, recomienda un sistema con doble acción que además de impermeabilizar la cubierta la proteja de los rayos ultravioleta.

"De este modo, a la vez que libra de humedades, protege las cubiertas de los rayos de sol en verano, aislando la vivienda y manteniéndola fresca sin necesidad de ventilación especial", ha explicado.

Por último, en el ámbito del aislamiento acústico, la empresa de reformas recomienda dos sistemas diferentes que se pueden instalar sin especialista y que son efectivos para reducir hasta la mitad el ruido que se genera entre pisos debido a pisadas o por objetos que se caen al suelo y el murmullo de las bajantes del baño.