Un interno de "peligrosidad máxima" de Puerto III provoca un incendio como protesta, según Acaip

21/09/2017 - 13:40

Un interno del módulo de aislamiento del centro penitenciario Puerto III y clasificado como 91,3, peligrosidad extrema, originó de forma intencionada un incendio este martes como señal de protesta, según ha apuntado Acaip.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el sindicato ha informado de que el interno, que responde a las iniciales F.J.B.L., tuvo que ser trasladado de urgencias al hospital de Puerto Real, dada la gravedad de las heridas.

Asimismo, ha explicado que el motivo del incendio fue mostrar su protesta, ya que llevaba desde la jornada anterior solicitando artículos que no le correspondían, según su clasificación penitenciaria, bien por tenerlo limitado a un número diario o restringido por su extrema peligrosidad.

La negativa de los funcionarios de servicio llevó al interno a provocar el incendio, que dos funcionarios intentaron sofocar en un primer momento usando los extintores disponibles en el departamento. Pero al negarse el interno a salir de su celda, dos funcionarios, usando equipos de respiración autónomos, entraron para salvar al interno, entrando totalmente a oscuras y sin saber la intención del interno.

Acaip ha apuntado que "parece ser que este tipo de protestas se están convirtiendo en algo habitual en el centro penitenciario, ya que no hace mucho otro interno en las mismas circunstancias prendió fuego a su celda y estuvo a punto de perder la vida si no hubiera sido por la rápida actuación de los funcionarios de servicio que entraron en la celda para sacar al interno".

Asimismo, los funcionarios han denunciado que en mayo hubo otro incidente similar "y no se ha tomado ninguna medida" para evitar este tipo de incidentes, "ni para garantizar la seguridad no solo de los funcionarios sino del departamento, porque no se puede olvidar que, este tipo de internos, al ocasionar un incendio lo hacen buscando atentar contra su vida, la de algún compañero o la de los mismos funcionarios".

Por otro lado, el sindicato Acaip ha lamentado "la falta de apoyo por parte de la dirección general de Instituciones Penitenciarias".