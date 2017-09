La PIINA califica de "parche" el acuerdo de PP y Cs para ampliar el permiso de paternidad a cinco semanas

La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PIINA) ha calificado de "parche" la ampliación de cuatro a cinco semanas del permiso de paternidad acordado por Ciudadanos y el PP en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y demandan una legislación más "seria" y "concreta".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Según la coportavoz de PIINA Ángeles Briñón, estos partidos "están jugando con el tema de los permisos de paternidad", pues afirma que los estos presupuestos "muestran que se podría poner en marcha la proposición de PIINA", que aboga por aumentar progresivamente el permiso en dos semanas cada año, y en cambio "van poniendo parches".

"Hace dos meses no hablaban con nosotras porque decían que no hay presupuesto y ahora ¿sí hay presupuesto? Falta seriedad a la hora de plantear las cosas y hacerlo con una legislación adecuada", añade.

Además, afirma que la medida falta por concretar si estas semanas son obligatorias o no, si son transferibles, o si son continuas. En este sentido, denuncia que la medida de las cuatro semanas actuales "tiene un problema muy grave" al no poder dividir el permiso en dos períodos, algo que la plataforma ha pedido que se cambie a todos los partidos. "Si no se pueden partir, la ampliación no es nada positivo", añade.

Por otro lado ha añadido que se debería "dejar de vetar la proposición de ley de Podemos" que buscaba equiparar los permisos de paternidad con los de maternidad, ampliándolos hasta las 16 semanas y hacerlos intransferibles y pagados al cien por cien.

"En ese momento podríamos estar hablando de una legislación que marca la diferencia con lo que tenemos ahora y que facilita la igualdad entre mujeres y hombres", ha añadido la coportavoz de PIINA al tiempo que ha recordado que de lo que se trata "es de crear una legislación concreta de eliminar los roles de género y la discriminación por maternidad".

Sobre el cheque guarderías incluido en el pacto de PP y Ciudadanos, y que permitiría reducir el coste de la guardería para familias con menores entre 0 y 3 años, la coportavoz ha defendido que es "más correcto" crear escuelas infantiles "de calidad" para toda la población. Así afirma que "toda la población tiene derecho a tener estas guarderías", para que las familias que ya han agotado el permiso puedan optar por esta alternativa.