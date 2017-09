Más de 600 millones de menores de 15 años no saben ni leer ni sumar, aunque la mayoría asiste a la escuela

Un total de 617 millones de niños y adolescentes en todo el mundo no logran alcanzar los conocimientos mínimos en lectura y matemáticas, según los datos publicados este jueves por el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS)

A su juicio, esto apunta a una "crisis de aprendizaje" que podría poner en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030.

Por etapas, más de 387 millones de niños en edad de cursar Educación Primaria (56%) y 230 millones de adolescentes en edad de Secundaria básica (61%) no lograrán los niveles mínimos de conocimientos en lectura y aritmética.

África Subsahariana concentra la cifra más alta de estos nuevos analfabetos: 202 millones de niños y adolescentes no están aprendiendo estas asignaturas esenciales. En toda la región, prácticamente nueve de cada diez niños entre los 6 y los 14 años no adquirirán el nivel mínimo en lectura y matemáticas. En Asia Central y del Sur, esta cifra alcanza al 81% de la población en dichas edades (241 millones de niños).

Uno de los datos más llamativos del informe es que dos de cada tres niños en situación de no aprendizaje asisten a la escuela y, de hecho, de los 387 millones de niños en edad de cursar Educación Primaria que no saben leer correctamente, 262 millones van a clase. Asimismo, se ha identificado a cerca de 137 millones de adolescentes en edad de cursar Educación Secundaria básica que, a pesar de asistir a la escuela, no han logrado alcanzar niveles mínimos de competencia en lectura. Entre las causas se encuentran la falta de orientación, y la baja calidad de la educación que se imparte en el aula.

LLAMADA DE ALERTA

Para Silvia Montoya, directora del UIS, "esas cifras son abrumadoras, tanto en términos del potencial humano desperdiciado como de las expectativas de desarrollo sostenible"

"Sin embargo, muchos de estos niños no están ni ocultos ni aislados de sus gobiernos o comunidades, ya que forman parte del aula y cada uno alberga sus propias aspiraciones y potencial". "Podemos ayudar a estos niños", agregó, "aunque no basta con desear que permanezcan en la escuela y aprendan los conceptos básicos".

En su opinión, "las últimas informaciones dadas a conocer representan una llamada de alerta", pues se deben realizar "muchas más inversiones destinadas a mejorar la calidad de la educación".

