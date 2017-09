Feliciano López huye al escuchar el nombre de Alba Carrillo

22/09/2017 - 9:05

MADRID, 22 (CHANCE) Feliciano López huye despavorido cuando oye el nombre de su exmujer Alba Carrillo. El tenista no quiere oír nada de la mujer con la que se casó. Algo más claro se mostró cuando se le preguntó si había rehecho su vida sentimental, y es que el deportista desmintió tener novia.

El deportista acudió al XVIII Torneo Benéfico de Golf organizado por el doctor Ángel Martín, presidente de la Fundación Clínica Menorca, para recaudar fondos destinados a la lucha contra el cáncer de mama. Este año, participaron Ronaldo Nazario, Guti, Feliciano López, Paco Pavón, Pato Clavet, Pepín Liria, Oscar Higares, Javier Valverde y Manuel Caballero.

CHANCE: Feliciano, ¿qué opinas del tema de Cataluña?

Feliciano López: A mí de temas políticos no me gusta mucho hablar. Yo he vivido 13 años en Barcelona y solo puedo decir que me encanta Cataluña y tengo grandes amigos allí. Me da mucha pena lo que está pasando allí, pero creo que todo tiene solución sinceramente.

CH: ¿Y realmente que ha pasado con Conchita Martínez?

F.L: No ha pasado nada con Conchita.

CH: ¿Os molestaba que fuera vuestra capitana?

F.L: No, no. Con Conchita no ha pasado nada. Conchita es una gran capitana, ha estado tres años con nosotros.

CH: Ni siquiera nos mira.

F.L: No puedo hablar a todas las cámaras.

CH: Ya pero te he preguntado yo.

F.L: A mí me encanta conchita y hemos pasado unos años fantásticos con ello., pero la capitanía de la copa davis es un ciclo y ahora tocaba cambiar y ya está. Al final las cosas se han sacado de contexto.

FELICIANO LÓPEZ: "NO ME FELICITES POR UNA NOVIA, FELICITAME POR MI CUMPLEAÑOS"

CH: Feliciano ayer fue tu cumpleaños ¿cómo pasaste el día?

F.L: Pues muy bien con mis amigos, como debe ser y feliz.

CH: ¿Tenemos que felicitarte por una nueva novia?

F.L: No, felicitarme por mi cumpleaños.

CH: Ya te hemos felicitado, por cierto que tal ayer que nos dijeron que te divertiste mucho.

F.L: Nos divertimos muchísimo, fue muy divertido.

CH: Feliciano pero el Madrid no te regaló una victoria desgraciadamente ¿viste a tu Madrid un poco nervioso?

F.L: Tampoco te puedo decir a ver son partidos de fútbol y al final en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. El Betis también tiene un buen equipo e hizo su partido y es una pena como te digo por los primeros puntos de principios de liga. Tiene un equipo fantástico y tiene mucha Liga, pero bueno no es fácil un Madrid- Barsa cuando llegas en ese punto.

CH: Feliciano Alba Carrillo ha sido nombrada reportera de deportes...

F.L: Lo siento, se acabó la entrevista.