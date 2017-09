Detenidas 6 personas por publicar anuncios falsos de alquiler vacacional en internet

22/09/2017 - 10:27

La Policía Nacional ha detenido en Castellón a seis personas acusadas de publicar anuncios falsos de alquiler vacacional en internet, estafa con la que consiguieron más de 8.000 euros, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

CASTELLÓN, 22 (EUROPA PRESS)

La investigación se inició tras las numerosas denuncias llegadas de toda España por anuncios falsos publicados en internet, en los que se alquilaban viviendas vacacionales en zonas del levante. Estos anuncios con precios ajustados eran un importante 'gancho' y, después de la primera transferencia, los autores en ocasiones desaparecían y en otras acordaban la entrega de las llaves en el destino y pedían más dinero.

Para dar de alta el anuncio, los autores de los hechos facilitaban la filiación de individuos llamados 'muleros', los cuales habían sido engañados para aportar sus cuentas bancarias con el fin de ser los números de cuenta beneficiarias de las estafas, para posteriormente realizar reintegros en cajeros y entregar el dinero estafado al 'captador' y cerebro de la argucia.

Con la investigación, los agentes constataron la existencia de un grupo criminal que tenía como única finalidad ganar importantes cantidades de dinero cometiendo de forma continuada delitos leves de estafa, realizadas a través de Internet, y principalmente mediante el modus operandi de 'alquiler vacacional'.

El modus operandi consistía en publicar en páginas webs el alquiler vacacional de pisos en zonas costeras a un precio más que razonable, para así captar al mayor número de víctimas. A continuación, cuando las víctimas se ponen en contacto con los autores, éstos les facilitan una filiación falsa, así como un número de cuenta, indicándoles que deben ingresar al menos la mitad del precio acordado para el alquiler en concepto de reserva.

"DAR LARGAS"

Tras el ingreso, el autor/es ya no vuelven a ponerse en contacto con la víctima. Cuando ésta llama para interesarse por el menaje del piso o quedar para hacer la entrega de llaves, el autor comienza a "darles largas" o quedan al inicio de las vacaciones en el piso para entregárselas. En ocasiones llegan a solicitar a la víctima nuevas transferencias para pagar el resto del alquiler que queda pendiente, aportándoles en ese momento -a fin de incrementar la confianza de la víctima- fotos de DNI (de terceras personas), para así embaucarles y que terminen pagando lo máximo posible.

Finalmente, las víctimas, que no se dan cuenta que han sido estafadas, incluso llegan a desplazarse junto a sus familias hasta los apartamentos, percatándose una vez en el lugar que se trata de una estafa, con el consiguiente quebranto que realizan en esas familias, algunas con hijos muy pequeños, ya que no sólo pierden el dinero adelantado, sino el desembolso que tienen que realizar para desplazarse hasta allí y al menos pasar una noche, debiendo buscar alojamiento, in extremis.