1-O.- Estudiantes se concentran en Barcelona y ocupan el edificio histórico de la UB

22/09/2017 - 14:44

Más de 3.000 estudiantes se han concentrado el mediodía de este viernes en la plaza Universitat, que han llenado, y posteriormente han ocupado el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB) en defensa del referéndum.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

En la lectura de un manifiesto de la convocatoria, realizada por Universitats per la República, han mostrado su rechazo a la actuación del Estado, y han defendido que no hay marcha atrás y que el referéndum convocado para el 1 de octubre "no se puede parar" y es la única salida democrática.

Los estudiantes han asegurado que defenderán "la democracia, el referéndum y la dignidad de Cataluña", y han remarcado que no darán un paso atrás.

Han subrayado que a este Estado español "se le acaba el tiempo", y han abogado por, según ellos, por que caiga por su propio peso.

PATIO OCUPADO

Con cánticos como 'Votarem', 'Los catalanes hacen cosas', 'Els carrers seran sempre nostres', los estudiantes se han dirigido a la UB, donde han ocupado un patio del edificio histórico, mientras que otros se han quedado en el exterior cortando la Gran Via.

En la jornada de este viernes tienen previsto una serie de actividades, mesas redondas y la presencia del diputado de ERC Gabriel Rufián, y quieren mantener las actividades en la plaza Universitat durante el fin de semana.