Juristas califican de "Golpe al Estado de derecho" la prisión de independentistas

Barcelona, 21 nov (EFE).- Juristas del colectivo Praga y la asociación Drets han denunciado hoy que el encarcelamiento de los lídres de Òmnium y la NAC y los ocho exconsellers suponen un "Golpe al Estado de derecho" y han leído un manifiesto firmado por 1.050 juristas que pide la libertad de los "presos políticos".

Así lo han hecho en un acto organizado por Òmnium Cultural y la ANC en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y titulado "Golpe al Estado de derecho", en el que diez sillas de la primera fila de la sala han permanecido vacías y con un lazo amarillo, queriendo recordar así a los diez independentistas encarcelados.

El decano del colegio de abogados de Manresa (Barcelona), Abel Pié, y la catedrática de derecho constitucional y coordinadora del colectivo Praga, Mercè Barceló, han leído el manifiesto suscrito por 1.050 juristas en el que piden la libertad de los "presos políticos" Sànchez y Cuixart, pues éste se elaboró antes del encarcelamiento de los ocho exconsellers.

Según el mismo, su encarcelamiento "no responde a criterios legales sino a un uso ideológico del derecho" que pone en evidencia "la rotura de la división de poderes", el "uso partidista de la fiscalía" y "la vulneración de derechos fundamentales".

El texto se refiere en concreto a tres aspectos: que los 'Jordis' no habrían cometido un delito de sedición sino que habrían ejercido el libre derecho de manifestación, que la Audiencia Nacional no sería el tribunal competente para juzgarlos y que no se dan los supuestos necesarios para mantenerlos en prisión provisional.

Pié, que ha recordado que el manifiesto se elaboró cuando los ocho exconsellers actualmente en prisión aún no habían sido encarcelados, ha afirmado que la etiqueta de "presos políticos" también es válida para éstos.

El catedrático de Derecho Penal y también miembro del colectivo Praga Joan Queralt ha afirmado que se han "utilizado las leyes para machacar el derecho" y ha añadido que "no es que la ley se utilice mal, es que es una mera capa para solventar problemas de forma antijurídica".

El profesor italiano de Derecho Internacional Fabio Marcelli ha considerado que la prisión de los diez líderes independentistas es "una medida profundamente antidemocrática" que "viola derechos fundamentales y libertades" comprendidos en la Convención Europea de Derechos Humanos.

Ha afirmado que "hay que liberarlos lo más pronto posible para restablecer la democracia en Cataluña, en España y en Europa".

Irónicamente, ha añadido que, más que a Roma -de donde procede él-, "todos los caminos llevan a Estrasburgo", augurando que el litigio judicial quemará todas las etapas hasta ser dirimido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha reiterado que tanto Sànchez como Cuixart están encarcelados "por el hecho de ser presidentes de estas entidades", en referencia a la ANC y Òmnium, y no por otra cosa.

Ha dicho que las manifestaciones siempre se han desarrollado de forma "democrática y pacífica" porque "somos hombres y mujeres de paz", ha exigido "justicia y no venganza" y ha asegurado: "no pararemos hasta que todos ellos vuelvan a casa".

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha agradecido el "movimiento de solidaridad" que se está viviendo en Cataluña en relación a los independentistas encarcelados y ha celebrado que la inicial "tristeza" se convirtiera en "indignación" y ahora haya pasado a "coraje".