Catalá afirma que las víctimas de agresión sexual "nunca" tienen que demostrar que no tenían responsabilidad

22/11/2017 - 10:05

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que "nunca, nunca" las víctimas de una agresión sexual "tienen que ser las que demuestren que no tienen responsabilidad en la agresión sufrida, sino al contrario".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto el titular de la cartera de Justicia, al ser preguntado por la diputada socialista Adriana Lastra, sobre si tiene previsto impulsar medidas para proteger los derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales, quien ha llevado a la Cámara Baja el caso de la violación múltiple a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016.

HASTA EL MÁS ABYECTO TIENE DERECHO DE DEFENSA

Por otra parte, Catalá ha recordado que "el derecho a la defensa es un derecho universal, de cualquiera". "Hasta los más abyectos delincuentes tienen derecho a la defensa", ha dicho el ministro, para después añadir que, por tanto, "su estrategia de defensa los abogados tienen que ejercerla".

"Estoy seguro de que un tribunal independiente, de que un tribunal profesional no se va a dejar contaminar por argumentos que no sean firmes, por pruebas que no sean ciertas", ha destacado el ministro de Justicia.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles 22 de noviembre, el ministro de Justicia ha defendido que se han hecho "muchas cosas y sin duda hay que seguir haciéndolas" para erradicar la lacra de la violencia contra las mujeres. Así, ha apuntado que se ha reafirmada el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento de Criminal, y se ha concedido asistencia jurídica gratuita a las victimas de violencia, entre otras cuestiones.

Además, Catalá ha detallado que el Estatuto de la Víctima "ha fortalecido la posición de las víctimas de todos los delitos y, en particular, de las víctimas de agresión sexual, que saben que tienen a su lado a toda la democracia y a todas las instituciones.

HARTAS DE QUE SE JUZGUE A LA VÍCTIMA

"Estamos hartas de que, cada vez que hay una agresión sexual contra una mujer, el primer juicio sea sobre la víctima; hartas de que las estrategias de defensa de los agresores pasen por difamar, denigrar y humillar a las víctimas con la tolerancia de los organismos que debieran protegerlas; y hartas de que las víctimas de salvajes violaciones múltiples y en manada se sientan solas y desamparadas", ha advertido Lastra.

En este sentido, la diputada socialista ha trasladado a las víctimas de este tipo de delitos que la sociedad está con ellas. "Que sepan que las creemos, que sepan que no están solas, que no aceptamos de nadie que las culpabilicen, que la culpa nunca es de la víctima y que no es no, que tienen derecho a rehacer su vida y que una sonrisa jamás va a ser una prueba de cargo en su contra".