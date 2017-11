El gobierno no impulsará la ley de custodia compartida porque "falta consenso"

22/11/2017 - 11:00

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserat, aseguró este miércoles en la sesión de control al Gobierno del Congreso que el Ejecutivo no impulsará de momento la ley de custodia compartida porque "falta consenso" sobre la misma.

Así respondió a la pregunta formulada por la diputada de Cs Patricia Reyes, que se interesó por la situación de esta ley y por la del reglamento de adopciones internacionales.

Montserrat razonó que aunque en el pacto suscrito entre el PP y Cs existe el compromiso de sacar adelante la ley de custodia compartida, esto no es posible ahora porque "tiene un impacto brutal y si la aprobáramos, crearíamos una sociedad dividida en dos".

No se puede aprobar esa nueva norma, dijo, porque no sólo debe contar con el consenso de dos partidos, sino que debe nacer "con el mayor apoyo del Congreso de los Diputados. No podemos hacer electoralismo con este tema", remarcó.

Respecto al reglamento sobre adopciones internacionales, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dijo que "estará aprobado lo antes posible. Ya están los informes y ahora se inicia el trámite de información pública", y espera que esté listo en el primer trimestre de 2018.

La diputada Reyes, por su parte, criticó la lentitud del Gobierno porque "el reglamento de adopciones internacionales se planteó hace ya más de dos años, y hasta que no esté no se podrá adoptar. O son unos ineptos o les da lo mismo este tema", apostilló.

22-NOV-17

