Refugiados. ecooo y cear destinarán a refugiados beneficios de una planta solar

22/11/2017 - 11:50

La empresa Ecooo, especializada en transición energética ciudadana, ha puesto en marcha junto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) la iniciativa 'Enciende Refugio', con la que quieren alertar sobre el "alarmante crecimiento" de los desplazamientos forzosos debido al actual modelo energético, al tiempo que ofrecen la posibilidad de invertir en una planta de energía solar.

La iniciativa consiste en invitar a la sociedad a realizar una inversión "tan rentable como responsable", con participaciones a partir de 100 euros en la financiación de una instalación fotovoltaica comunitaria.

Las personas participantes se convertirán en productoras de energía renovable, su inversión les reportará ingresos durante 23 años con un 4,5% de rentabilidad, al tiempo que un 9% de los beneficios que se obtengan con la venta de electricidad servirán para apoyar la labor de CEAR en la acogida de personas refugiadas que son víctimas directas del actual modelo de consumo energético.

La planta fotovoltaica, que será socializada a través de las participaciones obtenidas con 'Enciende Refugio', está ubicada en la localidad madrileña de Loeches y cuenta con una potencia nominal de 20 kW. Su estimación de energía producida es de 32.400 kW al año, lo que supone evitar emisiones por valor de 26 toneladas de CO2 al año.

Los organismos internacionales calculan que desde 2008 cada año unos 21,5 millones de personas habrían tenido que abandonar sus hogares, dentro de su país o al extranjero, por causas relacionadas con el clima.

"En nuestras manos está revertir este proceso que tantos daños humanos y medioambientales está causando a lo largo de todo el planeta, pero para ello es necesario tomar medidas urgentes para cambiar nuestro modo de obtener y consumir energía", afirmó Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

Desde CEAR y Ecooo advierten de que la energía no solo está detrás de las sequías, inundaciones o huracanes vinculados al cambio climático, sino que además causa desplazamientos debido a los conflictos armados que afloran por la pugna de materias primas, por la construcción de grandes infraestructuras y por la contaminación de grandes zonas.

"No podemos cerrar los ojos ante esta nueva realidad que no es un peligro futuro, sino un problema hoy para millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Tenemos que ser conscientes de que según el modo en que consumamos energía estaremos favoreciendo que otras personas tengan que abandonar sus hogares o no", alertó la codirectora de Ecooo, Cote Romero.

