Violencia género. mujeres en igualdad pide al ayuntamiento de zamora que retire la campaña contra la violencia machista

La Confederación Mujeres en Igualdad, cercana al PP, pidió hoy al Ayuntamiento de Zamora que retire la campaña que ha lanzado contra la violencia machista, de cara al Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, al considerar que "la utilización de chistes machistas no es la mejor forma de sensibilización contra la violencia de género y menos aún entre los adolescentes, colectivo éste que debe ser objetivo prioritario en la campaña".

Carmen Fúnez, secretaria general de Mujeres en Igualdad, aseguró que la citada campaña es "deleznable, irresponsable y un tremendo error. No se puede confundir la provocación con la sensibilización, y en violencia de género, aún menos. No se trata de alborotar ni de salir en los medios de comunicación a toda costa. Hay que generar confianza, denunciar las agresiones, romper estereotipos y eliminar desigualdades... y la campaña no cumple con ninguno de estos propósitos".

La campaña lanza mensajes como éste: "¿En qué se parecen las mujeres a las pelotas de frontón? En que cuanto más fuerte les pegas, antes vuelven". Y por debajo de esta frase aparece esta otra: "La violencia hacia las mujeres no es un chiste. No seas cómplice".

La activista feminista Yolanda Domínguez también ha calificado en las redes sociales la campaña de "absolutamente vergonzosa", mientras que el Ayuntamiento de Zamora se ha defendido diciendo que "sólo se trataba de educar a la sociedad".

