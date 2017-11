El 53% de los neurólogos tiene dificultades para prescribir algún fármaco a sus pacientes

22/11/2017 - 13:10

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El 53% de los neurólogos en España tiene dificultades a la hora de prescribir algún fármaco a sus pacientes por no estar cubierto por la Seguridad Social o no estar disponible en alguna comunidad autónoma, según señala un informe presentado este miércoles en la LXIX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

El informe 'Prescripción de fármacos para el tratamiento de las enfermedades neurológicas', realizado por la SEN, muestra que la dificultad de prescribir varía según las comunidades autónomas. De hecho, los neurólogos de Canarias, Extremadura y Galicia son los que más dificultades manifiestan a la hora de esta prescripción y alcanza a más del 65% de estos profesionales. Por el contrario, los neurólogos de La Rioja, Navarra y Baleares son los que tienen menos dificultades, ya que menos de un 20% declaró tener algún problema.

Este informe ha sido elaborado con los resultados de una encuesta realizada entre los asociados de la SEN durante el mes de octubre de 2017. El doctor Pablo Irimia, vocal de la SEN, explicó que "el hecho de que existan dificultades en la prescripción, no significa que los pacientes no dispongan de tratamientos. En ocasiones se trata de restricciones que implican una mayor burocracia a la hora de poder acceder a los mismos; en otras, de utilizar otros tratamientos que, aunque puedan ser similares, no han sido la primera opción del neurólogo como la mejor alternativa terapéutica para el paciente".

La principal dificultad que exponen los neurólogos españoles a la hora de prescribir fármacos es que las comisiones de su hospital rechazan su propuesta de prescripción (23% de los encuestados). Le sigue que el tratamiento no está cubierto por la Seguridad Social (19%), que no está disponible en su CC.AA. (18%),o que encuentran restricciones en la prescripción (17%). Que el tratamiento no esté disponible en la farmacia del hospital (10%) o que se haya denegado el visado por parte del Inspector Sanitario (8%) son otras de las razones que argumentan.

A este respecto, el presidente de la SEN, el doctor Óscar Fernández, afirmó que "la diversidad de políticas sobre tratamientos vigentes en algunas CC.AA. están dando lugar a inequidades en la atención sanitaria y sociosanitaria para los pacientes según el lugar donde residan. Pero como se ha visto en la encuesta, estas diferencias no solo se encuentran por CC.AA., sino también por provincias e incluso centros".

"En ocasiones, y para que los pacientes puedan ser correctamente tratados, centros comarcales o ambulatorios pueden verse forzados a realizar derivaciones de pacientes a otros centros, sin que éstas sean realmente necesarias", añadió.

Los tratamientos para las demencias (21%) - principalmente para el alzhéimer- y las enfermedades desmielinizantes (21%) –en las que mayoritariamente se señala la esclerosis múltiple- son los que generan más dificultades de prescripción en todo el territorio nacional. Les sigue los tratamientos para las enfermedades cerebrovasculares (14%) –ictus, en su gran mayoría-, epilepsia (12%) y trastornos del movimiento (10%), en la que el párkinson es la enfermedad más citada.

También se encuentran dificultades en el tratamiento de las enfermedades neuromusculares (8%), trastornos de la vigilia y sueño (5%) o cefaleas (4%), en las que las patologías de ELA, insomnio y migraña, respectivamente, son las más mencionadas por los encuestados.

(SERVIMEDIA)

22-NOV-17

ABG/gja