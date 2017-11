Discapacidad. álvarez (ugt): "el sindicalismo tiene que mejorar para incorporar la discapacidad como prioridad"

22/11/2017 - 14:52

- Fundación ONCE, Cermi y UGT celebraron este miércoles una jornada sobre los retos laborales de la discapacidad sobrevenida

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó hoy en Madrid que el sindicalismo "tiene que mejorar para incorporar la discapacidad como prioridad".

Álvarez participó en la inauguración de la jornada 'Discapacidad sobrevenida. Retos laborales', organizada por la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y UGT y que tuvo lugar en la sede de la Fundación ONCE en Madrid.

MUCHO POR HACER

El líder sindical lamentó que "en relación con los temas de discapacidad, no tenemos mucho que celebrar", puesto que "queda mucho por hacer". "No hay más que echar un vistazo a los datos de empleo", señaló.

No obstante, valoró positivamente la puesta en marcha del convenio suscrito el pasado 31 de octubre con el Cermi y Fundación ONCE y destacó que "hoy, afortunadamente, la discapacidad no se oculta y podemos abordar el tema desde una perspectiva muy amplia".

En cuanto al caso específico de las personas con discapacidad sobrevenida, el secretario general de UGT explicó que la especialización de las empresas conlleva "muchas dificultades", que "a menudo implican el despido de los trabajadores". Ante ello, reivindicó que la discapacidad "forma parte de la normalidad del país y debería ser también parte de la normalidad del trabajo".

Por otra parte, Álvarez remarcó que su objetivo es que "la discapacidad forme parte de los valores básicos del sindicato" de cara al 130 aniversario de UGT en 2018. También señaló como tema prioritario la defensa de los derechos de la mujer. "Quiero que UGT sea un sindicato feminista", afirmó.

El secretario general de UGT lamentó también "el fracaso" de la reserva laboral que deben hacer las empresas en sus plantillas para personas con discapacidad por imperativo legal, porque "no se cumple ni de lejos", y apostó, desde esta perspectiva, por "poner en la agenda a las personas con discapacidad".

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

También participó en la jornada el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, quien explicó que "la radiografía del mundo de la discapacidad está cambiando", ya que "ahora es más habitual la discapacidad sobrevenida".

A este respecto, Durán puso énfasis en la necesidad de "aumentar el apoyo" a las personas con discapacidad sobrevenida para "igualar sus oportunidades".

Indicó que se ponen todos los medios para que las personas que han nacido con una discapacidad accedan a la formación y al empleo como cualquier otro ciudadano, y no se hace lo mismo con quienes tienen una discapacidad sobrevenida, algo que "parece incoherente".

Desde esta perspectiva, Alberto Durán agradeció a Cermi y a UGT que se hayan unido a Fundación ONCE para revertir esta situación y hayan decidido "hacer juntos este camino".

ADAPTARSE A LA NUEVA REALIDAD

Por su parte, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, quiso poner en valor los avances que se han producido durante los 40 años de democracia en España para las personas con discapacidad y sus familias, aunque advirtió de que "los resultados en políticas activas de empleo para personas con discapacidad no han sido especialmente satisfactorios" y denunció que "las personas con discapacidad estamos casi sistemática y totalmente excluidas del bien básico que es el empleo".

Asimismo, detalló los defectos de un sistema que, a su juicio, "sigue anclado en el pasado y no se ajusta a la nueva realidad social de las personas con discapacidad". En su opinión, el principal problema es la tendencia a "expulsar a las personas que estaban en el empleo y les sobreviene la discapacidad".

Se quejó de que las políticas sobre discapacidad, incluido el mercado laboral, no se estén adaptando a la nueva realidad de las personas con discapacidad, que cada vez más es sobrevenida y no de nacimiento o a edades tempranas.

"Muchas personas que adquieren una discapacidad tienen su vida estructurada, pero la aparición de la discapacidad las altera y trastoca, y en muchos casos quedan fuera de su puesto de trabajo. No tenemos medidas de acompañamiento que favorezcan la retención de las personas con discapacidad en el empleo y tendemos casi a la expulsión", agregó Pérez Bueno, que instó a la sociedad civil -organizaciones sindicales y de la discapacidad- a "construir una nueva agenda" para que "el legislador dé respuesta a esta situación".

MEJORAR LA RESPUESTA

Todos los participantes en la jornada de trabajo apostaron por mejorar la respuesta del mercado laboral ante situaciones de discapacidad sobrevenida.

Esta jornada da continuidad al convenio de colaboración firmado por Fundación ONCE, Cermi y UGT el pasado 31 de octubre con el objetivo de trabajar por la plena integración e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, especialmente en materia de derechos laborales.

La jornada puso de relieve la necesidad de abordar la discapacidad sobrevenida en el ámbito de las relaciones laborales, analizó los retos de la regulación internacional de la ONU en el tratamiento de las personas con discapacidad y sirvió para debatir sobre el papel de las empresas ante las situaciones de discapacidad sobrevenida.

Además de con Pepe Álvarez, Luis Cayo Pérez y Alberto Durán, el encuentro contó con la participación de Fernando Valdés Dal-Re, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, así como con representantes de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, entre otras entidades.

