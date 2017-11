'Mujer, todos somos una', las historias tras los rostros de la violencia de género en el mundo

22/11/2017 - 15:07

El reportero Francisco Magallón ha presentado este miércoles el libro 'Mujer, todos somos una' (Ed. San Pablo), un trabajo respaldado por el ACNUR que pone rostro a las distintas formas de violencia contra las mujeres en el mundo gracias, por un lado, a los retratos que ha ido tomando a lo largo de sus viajes y, por otro, a periodistas, escritores, académicos y activistas que han reconstruido sus historias con relatos que acompañan a cada una de las instantáneas.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El libro ha sido presentado este miércoles en un acto en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del que ha sido anfitriona la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez; y en el que han participado la representante en España del ACNUR, Francesca Friz-Prguda; la escritora Julia Navarro y la activista somalí contra la mutilación genital femenina Asha Ismail, cuyo rostro, además, es uno de los que aparecen en el libro.

Conforme ha explicado Magallón, todo empezó con una recopilación de 37 retratos de mujeres que hace cuatro años cobró forma de exposición itinerante y que a día de hoy sigue girando. Se trataba de ilustrar la violencia sobre las mujeres, esa que hace huir y buscar refugio en otra parte. Con el tiempo eran más los retratos y más las historias. Un total de 44 aparecen recogidas en el libro, pero ya no son sólo fotografías, ahora las respaldan diversos relatos que miran ponen el contexto a su situación.

"No es un libro mío, es el proyecto de todos", ha dicho por eso Magallón, quien ha explicado que la clave está en la posibilidad que brindan los relatos de conocer el contexto de los países en los que viven estas mujeres. Con todo, conforme ha dicho, "no hace falta irse muy lejos para encontrarlas: están en los penosos clubes de carretera que vemos como una parte del paisaje, por ejemplo".

Ordóñez ha señalado que la presentación se enmarca en las jornadas previas al Día Internacional contra la Violencia de Género que se conmemora el 25 de noviembre y en un momento en que hay que "aprovechar" todas las oportunidades para "concienciar y recordar a las 44 mujeres y los 8 niños asesinados" en este contexto en España en lo que va de año. En este sentido, ha destacado la oportunidad que brinda el libro para "sensibilizar" al "mostrar la realidad de miles de mujeres desplazadas para que no caigan en el olvido".

Para Friz-Prguda, supone "devolverles un poco de dignidad a estas mujeres, porque para apoyarlas hay que ponerles nombre", y dar luz a las injusticias que sufren y que "permanecen totalmente invisibles a ojos de la sociedad".

Según ha recordado, cerca de la mitad de los 65 millones de desplazados y refugiados que hay en todo el mundo son mujeres y niñas y "aunque toda la comunidad sufre en contextos violentos, ellas se ven más duramente afectadas" y eso, aunque son "agentes de cambio" y a menudo el pilar que garantiza "la supervivencia de las familias".

"Ser mujer sigue siendo muy difícil", ha añadido la escritora Julia Navarro, autora del relato que pone voz a la mujer cuya imagen ilustra la portada y que vive en Darfur, al oeste de Sudán. "Las mujeres siempre sufrimos una doble situación de violencia: la del conflicto, común a todos, y la de ser mujer", ha señalado, para incidir en que cada foto de Magallón "es un libro" sobre ese "ejército de invisibles" a los que ha retratado durante años.

Invisible era la mutilación genital femenina hace sólo unas décadas, conforme ha recordado Asha Ismail, pero "gracias a mujeres que gritan" ahora hay más conciencia sobre esta vulneración de derechos fundamentales que sufren muchas, como ella, por dictado de la tradición y la cultura en sus lugares de origen.

La ahora activista y fundadora de la ONG 'Save a Girl, Save a Generation' fue una de las que gritó cuando a los cinco años su madre y su abuela le practicaron una mutilación completa de sus genitales sobre un agujero en el suelo de una cocina de barro; gritó cuando aún siendo niña la casaron con un adulto a cambio de "un lote" y tuvo que soportar que la mutilase de nuevo para poder violarla; gritó cuando su cuerpo acabó "como un trapo viejo" tras el primer parto y tuvieron que afrontar una reconstrucción y una recuperación complicadas.

"Yo pedía que fuera un niño. No quería que fuera una niña para que no tuviera que pasar por lo mismo que yo. Al nacer y saber que era niña pensé que algo había hecho yo mal. Sin embargo, cuando me la pusieron en brazos, supe que a esa niña tenía que protegerla de alguna forma, que no podía pasar por lo mismo y no tenía ni idea de cómo hacer, pero encuentras el camino cuando lo buscas", ha explicado.

Su hija tiene en la actualidad 28 años y vive en España donde ha convertido a Ismail en abuela de dos nietas para las que, como ella dice, lo que le pasó "será algo del pasado".

La mitad de la recaudación de 'Mujer, todos somos una' irá destinada a financiar proyectos de ACNUR con mujeres y niñas refugiadas y desplazadas en distintos países del mundo.