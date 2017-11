Uno de los acusados de la supuesta violación reconoce que no hubo consentimiento verbal de la joven denunciante

22/11/2017 - 16:29

El primero de los cinco acusados en declarar por la presunta violación grupal de una joven en Sanfermines de 2016 ha reconocido que no tuvieron expresamente el consentimiento verbal de la víctima, según ha afirmado uno de los abogados de la acusación particular tras la sesión del juicio oral celebrada este miércoles por la mañana en el Palacio de Justicia de Pamplona.

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

Los tres acusados que han declarado han defendido su inocencia durante cuatro horas de declaración y está previsto que esta tarde declaren los otros dos acusados a partir de las 17.00 horas.

Agustín Martínez Becerra, abogado de los que ya han declarado, ha afirmado en declaraciones a los medios que sus clientes se han ratificado en las explicaciones que dieron en la fase de instrucción.

Sin embargo, no ha ofrecido el contenido de la declaración ni ha aclarado si los acusados han manifestado contar o no con el consentimiento de la joven denunciante. "No sé quién ha dicho eso, ni si estaba en la sala, yo no he escuchado eso", ha dicho sobre este asunto.

"Este es el núcleo real de toda esta circunstancia y me remito a lo que vayamos a decir el martes cuando hagamos nuestro informe de conclusiones", ha aseverado, para añadir que no sabe "de dónde se ha sacado eso (un abogado de la joven) porque no responde a la realidad".

Los acusados han respondido a las preguntas de todas las partes, salvo a las de la representación del Ayuntamiento y de la Comunidad foral. Según ha explicado Martínez Becerra, estas dos partes son "puramente testimoniales y casi me atrevería a decir que pseudopolíticas".

LA FISCAL HA SIDO "PUNTILLOSA"

"Entendemos que no es necesario responder a sus preguntas, pero no va a haber ningún tipo de inconveniente en responder tanto a fiscal como acusación particular", ha indicado a los medios el letrado, que ha dicho que la fiscal ha sido "puntillosa".

Martínez Becerra, se ha mostrado confiado en la absolución de sus clientes "sin lugar a duda alguna" y satisfecho por la sesión celebrada este miércoles por la mañana. "Mirad por qué puerta salgo yo y mirad por qué puerta han salido las acusaciones", en referencia a que el abandonaba el Palacio de Justicia por la puerta principal.

UNA MANIFESTACIÓN INTERRUMPE LA SESIÓN

Sobre las doce del mediodía el juicio se ha suspendido durante unos 45 minutos por las molestias que estaba ocasionando en la sala una concentración convocada frente a la sede judicial con el lema '¡No es no! Justicia'.

"Todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión y a manifestarse, pero entendemos que no es necesario hacerlo en medio de un juicio, provocando la suspensión cuando perfectamente se podrían haber manifestado con carácter previo, o posterior, o a una distancia suficiente para no interrumpir el juicio", ha dicho el abogado.

En su opinión con actos como este "se está pretendiendo interferir en la decisión judicial" y ha subrayado que no entiende cómo desde la Delegación del Gobierno, que es la que autoriza la celebración de las manifestaciones, se pueda permitir que se celebre "un acto que vulnera la celebración de un juicio en la sala".

"No acabamos de entender cuál es el sentido y manifestamos nuestra más absoluta protesta y nuestra más absoluta consternación al respecto", ha dicho, para añadir que "ha tenido que suspenderse la vista porque puede más la fuerza de los gritos que la fuerza de la razón".