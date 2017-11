Montse, víctima de agresión sexual: "Nací con una discapacidad, pero no por eso un hombre tiene que violar a una niña"

23/11/2017 - 14:08

Fundación ONCE ha presentado este jueves 23 de noviembre el vídeo 'Diferente', realizado por Mabel Lozano, sobre violencia contra las mujeres y discapacidad, una iniciativa con la que se suma a la lucha por la erradicación de esta "lacra" social que afecta a casi una de cada tres mujeres con discapacidad.

"Yo nací con una discapacidad, pero no por eso un hombre tiene que violar a una niña", ha señalado Montse, protagonista del vídeo, una mujer de 53 años con discapacidad intelectual que sufrió abusos sexuales de su padre cuando tenía once años.

"Mi padre nos invitó a todos a un refresco y me dijo que por la noche yo iba a hacer de mamá. Aquella noche me arrebató de la cama, aunque yo luché porque no me sacara. Yo sentía mucho dolor y me decía que como no me callara me iba a pegar", ha relatado Montse.

Además, ha explicado que después de la agresión "no hablaba con nadie" y tuvo que hacerse "la valiente" para "poder salir adelante". "Ahora estoy yendo a terapia porque eso no se olvida, está siempre en la cabeza. Ahora lo puedo contar, antes no había manera, quiero que corra la voz porque esto sucede en todas partes y se tiene que acabar", ha dicho Montse, destacando que la agresión la pudo contar públicamente a los 48 años.

En este sentido, ha recordado que fue "años después" de sufrir el abuso, cuando ya estaba trabajando en jardinería, cuando por primera vez le contó a un profesor lo sucedido. "Me dijo que a él le pasó lo mismo. "Mi trabajo, en el que llevo desde 1985, me ayuda a seguir adelante día a día. A mí me pasó con once años, pero hace unos días un niño fue violado con sólo siete meses. ¿Qué les pasa a los hombres?, ¿Tenemos que llegar al siglo XXII para que esto cambie?", se ha preguntado.

"Me gustaría que esto acabara porque es vergonzoso. Estoy cansada de que en el siglo XXI haya violaciones de niñas de corta edad y de mujeres indefensas", ha lamentado Montse, al tiempo que ha hecho hincapié en que, aunque "hay muchas barreras", hay que "tirar el muro para seguir adelante".

La presentación de este segundo 'spot' contra la violencia de género se enmarca en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.

En este contexto, Fundación ONCE recuerda que en 2016, a través de Inserta Empleo, atendió a 557 mujeres discapacitadas víctimas de violencia de género o que sufrieron alguna discapacidad como consecuencia de esta "lacra", de las cuales 50 están ya trabajando. La fundación ha ofrecido a estas mujeres apoyo psicológico, formación e intermediación laboral.

Además, Fundación ONCE cuenta con sendos convenios con Fundación Integra y Cruz Roja, así como con el grupo de empresas ILUNION e Inserta Empleo, para promover el empleo y la formación de las mujeres con discapacidad que son víctimas de la violencia machista.

"Firmamos estos convenios para dar apoyo a las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género, para poder favorecer la inclusión social, algo que es absolutamente necesario", ha apuntado la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí.

Respecto a los vídeos sobre contra las mujeres y discapacidad, ha asegurado que "son capaces de explicar realidades ocultas" que, en su opinión, se deben denunciar "entre todos" para cambiar la realidad que sufren las mujeres con discapacidad.

EL EMPLEO, CLAVE

"Queremos visibilizar los vídeos y que no se queden en nuestra videoteca, para cambiar la realidad de estas mujeres. Hay salida, pero depende de toda la sociedad cambiar esta situación que no nos gusta absolutamente nada", ha sentenciado Palahí, que también ha afirmado que es "clave" tener un empleo para "salir del infierno en el que se encuentran estas mujeres".

En este sentido, la técnico de Inserta Empleo Edelmira González ha asegurado que estas mujeres "muchas veces ocultan su condición de víctima", porque "no se sienten comprendidas" y porque, a su juicio, "muchas empresas no son capaces de gestionar la situación".

"Con nosotros empiezan a sentirse cómodas y empiezan a contar cuál es su condición, ya que los profesionales que atienden sus casos son expertos en el área psicológica, con una especial sensibilidad para acompañar a las mujeres en la inserción laboral", ha explicado González.

El primer vídeo de esta campaña de Fundación ONCE, 'Yo soñaba', también dirigido por Mabel Lozano, relata la experiencia de Lola, una madre que tras ser agredida por su pareja y sufrir un traumatismo pierde la vista.