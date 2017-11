Colegios de Madrid, Sevilla y Ourense, ganadores del VIII Concurso Escolar de ARHOE sobre conciliación

23/11/2017 - 15:34

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha hecho público este jueves, 23 de noviembre, el fallo del VIII Concurso Escolar, actividad enmarcada en el programa con el mismo título '¿Cuánto tiempo tienes para mí?', en el que han resultado ganadores colegios de Madrid, Sevilla y Ourense, según informa ARHOE.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Este certamen ha permitido expresar a los más pequeños la necesidad de compartir más tiempo con sus padres, invitando a estos a crear nuevos espacios de conciliación. Para ello, se establecieron dos modalidades distintas: por un lado, se animaba a los alumnos de entre 6 y 12 años a que realizaran un dibujo tamaño A4; y, por otro, a los de 12 a 16 años a que se pusieran en el papel de un periodista y realizaran una entrevista a sus progenitores.

En ambos trabajos debían quedar explicados los conceptos tiempo y conciliación, y la motivación a sus padres sobre la importancia que tiene dedicar más tiempo a sus hijos. En total, han concurrido a esta octava edición del certamen más de 300 trabajos.

En concreto, en la categoría de Educación Primaria (de 6 a 12 años) el ganador ha sido el C. P. F. del Colegio Gredos San Diego Vallecas (Madrid) y los finalistas J. M. A. F. del Colegio Gredos San Diego Vallecas (Madrid) y L. P. S. del CEIP Calvo Sotelo (Écija, Sevilla). El primer accésit ha sido para L. S. G. del Colegio Gredos San Diego Vallecas (Madrid) y el segundo para el Grupo de Educación Especial EBO-A del CEIP El Sol (Madrid).

En Educación Secundaria (de 12 a 16), el ganador ha sido L. A. G. del IES Cervantes (Madrid) y los finalistas, el C. G. G. del Colegio Plurilingüe Divina Pastora (Ourense) y V. G. G. del IES Cervantes (Madrid). El primer accésit ha sido para C. M. R. del IES Cervantes (Madrid), el segundo para C. G. G. del Colegio Plurilingüe Divina Pastora (Ourense) y el tercero para el I. A. A. del Colegio Plurilingüe Divina Pastora (Ourense).

En palabras del presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, José Luis Casero, "desde la asociación queremos agradecer a todos los niños y niñas que han participado en el concurso que nos recuerden que la conciliación es un derecho de todos".

"Tienen nuestro compromiso de que seguiremos recordando a los "mayores" que la conciliación y la corresponsabilidad son tareas de todos los días, y que necesitamos medidas concretas para que seamos una sociedad más justa e igualitaria en esta materia", ha añadido.

Este concurso está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (convocatoria IRPF 2016), patrocinado por la Fundación Independiente, Grupo Anaya y Grupo SM, y la colaboración del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación, el Consejo Escolar del Estado, CONCAPA, ANPE y USO.

Entre los premios que recibirán los niños galardonados y los centros a los que ellos pertenecen, hay diplomas y lotes de libros del Grupo Anaya, del Grupo SM, ejemplares del libro sobre el Homenaje a Rafa Nadal como 'Español Universal' de la Fundación Independiente, y lote de libros del fondo editorial de ARHOE.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el día 27 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías de Madrid.