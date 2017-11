Abogados ambientales critican el RD para evitar cerrar centrales térmicas por "incoherente" y "dudosa legalidad"

23/11/2017 - 16:39

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha criticado el borrador de Real Decreto para evitar el cierre de las centrales térmicas al considerarlo "incoherente", "carente de sentido en el contexto actual" y advierte de que algunos de sus preceptos podrían ser de "dudosa legalidad".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Así de contundente, el instituto advierte de que algunas de las disposiciones del texto que trabaja el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital incluye disposiciones que podrían "no estar apegadas a la legalidad" y que en el contexto de transición energética "no es razonable", ya que no contempla criterio de salud ni protección del medio ambiente recogidos expresamente en los artículos 43 y 45, respectivamente, de la Constitución española.

En su opinión, lejos del borrador de Real Decreto, sería exigible la "unión de esfuerzos" para lograr un plan de cierre de las centrales "ordenado y progresivo" y, al mismo tiempo aumentar la capacidad fotovoltaica española, de acuerdo con los objetivos de largo plazo.

Tras analizar el texto, añade que disposiciones como la retroactividad o la solicitud de información contable sin considerar los costes de adaptación, o las razones para la denegación de los cierres o la competencia para realizar el informe de valoración medioambiental "son incoherentes".

En esta línea, ven "poco racionales" exigir presentar la información contable de las instalaciones de los últimos tres ejercicios sin incluir los costes de adaptación de deben hacer para seguir funcionando en un futuro.

En este contexto, precisa que las centrales térmicas de carbón en España están operando bajo excepciones a los valores límites de emisión de contaminantes como el SO2, NOx y partículas, como en el Plan Nacional Transitorio, bajo el que se acogen 13 de las 15 centrales.

Si bien, para poder seguir operando después de 2020 deberían hacer grandes inversiones en sistemas de desulfuración y desnitrificación. De hecho, calculan que a Endesa le costaría unos 400 millones adaptar las centrales de As Pontes (Galicia), Litoral (Andalucía) y Acudia (Baleares).

También duda el colectivo sobre la legalidad de la disposición transitoria única que prevé la retroactividad del mismo, porque el texto sería de aplicación a "todos" los cierres solicitados desde el 15 de septiembre, lo que contraviene la Ley de Gobierno y la memoria que acompaña al borrador tampoco justifica de forma razonada la necesidad de retroactividad.

Del mismo modo, recuerda que el futuro Plan de Energía y Clima del Paquete de Invierno de la UE que está en negociación, incluirá los objetivos, metas y la contribución de España en descarbonización, metas de energía renovable y eficiencia energética, seguridad, mercado internode la electricidad y la I+D+i y competitividad.

Finalmente, el IIDMA ve necesario aumentar la capacidad de generación fotovoltaica y precisamente, en el contexto de sequía, que está agotando la fuente de energía hidroeléctica, insiste en la importancia de buscar soluciones que permitan cumplir los compromisos internacionales como el Acuerdo de París contra el cambio climático.

La directora del IIDMA, Ana Barreira, ha criticado el Real Decreto por no ser "razonable" en un contexto de transición energética y lamenta la "falta de visión" y previsión a medio plazo del Ministerio ya que "un gran número de centrales" tendrán que cerrar en julio de 2020 y, como máximo todas tendrán que terminar como máximo en 2030.

"Es el momento de unir esfuerzos entre partidos políticos, Gobiernos, sindicatos, empresas y sociedad civil para lograr un plan de cierre ordenado y progresivo, que prevea medidas para garantizar un futuro viable de las zonas afectadas", ha concluido.