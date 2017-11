Feijóo dice que aunque haya más denuncias en Galicia por violencia machista, no significa que se den más casos que antes

23/11/2017 - 16:40

"Lo que pasa es que ahora conocemos con más exactitud las denuncias que hay", asegura y reivindica que "lo importante" es dar el paso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que, aunque haya "más denuncias" por violencia machista, eso "no significa" que se produzcan "más hechos que antes". "Lo que pasa es que ahora conocemos con más exactitud las denuncias que hay", ha sentenciado.

Lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha sido preguntado acerca de a qué atribuye que, pese a las políticas contra la violencia machista, se constate un incremento de delitos ligados con esta cuestión.

El presidente gallego se ha remitido al acuerdo adoptado en el Parlamento autonómico, que se envió a las Cortes para enmarcarlo dentro del pacto de Estado contra la violencia machista. "Las fuerzas gallegas nos anticipamos y yo seguiré al pie de la letra el acuerdo que hay en Galicia", ha garantizado.

"LO IMPORTANTE ES QUE SE DENUNCIE"

En cuanto a cómo evoluciona esta lacra "que producen los hombres con violencia e incluso a veces con resultado de muerte" contra las mujeres, ha proclamado que "lo importante es que se denuncie en todos los casos".

"No me parece mal que se vaya clarificando y que no haya miedo a denunciar", ha sentenciado, convencido de que es así porque las mujeres víctimas "saben que van a ser acogidas" por las administraciones públicas, que las van "a tutelar", a "defender" y a prestarles atención psicológica.

También ha reivindicado las ayudas periódicas activadas por la Xunta y que ésta se persona en las causas judiciales por asesinatos machistas. "Que haya más denuncias no significa que haya más hechos que antes, lo que pasa es que ahora conocemos con más exactitud las denuncias que hay", ha insistido.

De hecho, ha aludido que, en lo que respecta a casos de víctimas mortales, ver las estadísticas evidencia que se está "en términos similares desde hace 10 ó 12 años". "Tenemos más denuncias por agresiones físicas o acoso, que es algo que hay que estudiar porque nuestro único interés es acertar", ha concluido.