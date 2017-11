PSOE pide al Defensor del Pueblo que intervenga para revertir el internamiento de inmigrantes en Archidona

23/11/2017 - 17:46

El PSOE ha pedido al Defensor del Pueblo, a través de un escrito, que intervenga para revertir el internamiento de inmigrantes en la cárcel, aún por inaugurar, de Archidona (Málaga), una situación con la que, a su juicio, el Gobierno "está vulnerando toda la legislación en materia de inmigración".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Además, las secretarias de Políticas Migratorias, Pilar Cancela, y de Movimientos Sociales, Mónica González, han pedido al Ministerio de Interior que pare "en seco este atropello" y que busque "otras alternativas más humanitarias".

A su juicio, con el internamiento de inmigrantes en el centro penitenciario se está cometiendo "un ataque a la protección de los derechos de cientos de personas" que el Estado "no puede permitir".

"Archidona no cuenta con los servicios básicos, como agua potable, para poder atender a ninguna persona en su interior; y tampoco hay constancia de que se estén ofreciendo los derechos que en cualquier centro de internamiento deben ofertarse como son la asistencia médica o jurídica", han asegurado las socialistas.

El PSOE entiende que la cárcel de Archidona "no es un lugar legalmente apto" para el internamiento de personas que han cometido una infracción administrativa y no una sanción penal, por lo que, en su opinión, no pueden ser sometidas al tratamiento propio de los centros penitenciarios. Por ello, espera que "de inmediato" se corte la derivación de inmigrantes a instituciones penitenciarias, ya que "no han cometido delitos".

"La conversión del centro penitenciario en un CIE no puede ser calificado más que como una chapuza hecha de forma precipitada por el Ministro del Interior. Es necesario parar en seco este atropello y buscar otras alternativas más humanitarias", ha apuntado las socialistas.

Por último, han llamado la atención sobre la llegada "masiva" de inmigrantes a España, "más de 15.000 en lo que va de año, el triple que las producidas el año pasado", y han lamentado que éste asunto "le haya estallado al Gobierno por su falta de previsión" y "puesto de manifiesto su incapacidad para gestionarlo".