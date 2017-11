Pedro Duque define el cambio climático desde el espacio: "Estamos usando una pequeña capa de aire de vertedero"

23/11/2017 - 18:28

El astronauta español Pedro Duque ha reivindicado la importancia de la Ciencia a la hora de estudiar y combatir el cambio climático y ha afirmado que son los datos que se obtienen desde el espacio los que realmente están mostrando sus consecuencias sobre la Tierra.

"Las fotos que se hicieron desde el Apolo 8 y subsiguientes dieron el pistoletazo de salida al movimiento ecologista mundial y con los datos del espacio es como estamos tomando conciencia de cuál es la evolución del clima de la Tierra, y por ello hemos conseguido los acuerdos del cambio climático", ha señalado el astronauta en una entrevista con Europa Press, con motivo de su participación este jueves, 23 de noviembre, en el II Congreso de Ingeniería Espacial.

El astronauta ha relatado cómo se aprecia la Tierra desde el espacio. "Estás en un entorno de paz, flotando, sólo oyes el ruido de los ventiladores, desde 400 kilómetros de altura ves lo delgada que es la atmósfera y eso te recuerda que estamos utilizando una pequeñísima capa de aire alrededor de ella como una especie de vertedero, de depuradora", explica.

Duque, que fue al espacio por primera vez en 1998, convirtiéndose así en el primer español en hacerlo, niega que exista el "azul infinito" de la Tierra y que los ciudadanos suelen atribuir al planeta.

"Si estás arriba, en el espacio, y miras hacia abajo, ves que el azul no es, ni por asomo infinito, es una pequeña capa de aire que rodea la atmósfera y que estamos empezando a hacerle perder el equilibrio natural --avisa el ingeniero aeronáutico--. Lo que se aprecia es el volumen tan pequeño de aire que en realidad hay, y se aprecia muchísimo, una vez has visto eso, te das cuenta de que no podemos seguir tirando al aire todo tipo de residuos gaseosos y pensar que no va a pasar nada".

Durante el Congreso, Duque ha analizado los retos de la exploración espacial. A su juicio, el reto más importante es la exploración a Marte. Según afirma, entre los retos que existen destacan la protección de la radiación de las personas que viajarían al Planeta Rojo; cómo generar combustible para poder volver a la Tierra; la frenada de naves de más de una tonelada al llegar a este planeta; y los lugares donde vivir allí.

VIAJES A MARTE EN 15 AÑOS

A pesar de la importancia de seguir estudiando la Tierra y combatir el cambio climático, Duque insiste en que la prioridad a la hora de explorar, sigue siendo "sin ninguna duda", Marte, y no los exoplanetas o las lunas de otros planetas como Encélado o Titán.

Para el astronauta, este creciente interés por explorar y conocer más sobre los exoplanetas que recientemente se están descubriendo, así como otros cuerpos tanto de dentro como de fuera del Sistema Solar, es consecuencia de que hay "evidencias muy sólidas de que hay agua líquida en su interior". "En Marte hubo océanos, pero hace miles de millones de años y tenemos esperanza de que encontraremos vestigios de que lo hubo, cuando vayamos", incide sobre este planeta.

En cambio, sostiene que aún hoy los proyectos de exploración a Marte son sólo "conceptuales", pues no cuentan aún con ningún tipo de financiación. En este sentido, aboga por que alguna de las Agencias espaciales como la ESA o la NASA participen con un "presupuesto importante" para poder llevar estos proyectos a cabo. "A lo mejor en 15 años podríamos estar allí", añade el ingeniero, que admite no tener "ni idea" sobre cuántos años deberán pasar para poder visitar las lunas de Saturno o Júpiter.

EL "ENGAÑO" DE CREER QUE LA TIERRA ES PLANA

El astronauta también se ha pronunciado sobre la creencia de un sector de la población de que la Tierra es plana, movimiento social que hasta motivó la celebración de un Congreso en Estados Unidos a principios de noviembre y que ha logrado adeptos como el rapero B.o.B. "Tenemos suerte de que la gente que ha caído en este engaño son pocos y no es un fenómeno grave desde el punto de vista social", ha manifestado el español.

Preguntado sobre la precariedad laboral de los investigadores en España, el astronauta atribuye este problema a la falta de inversión en el sistema. "En España tenemos, como todo el mundo sabe, la financiación de un sistema de I+D que es la tercera parte de lo que todo el mundo dice que deberíamos tener para mantener el tren de nuestro entorno, no hay que ser un lince para darse cuenta de eso"

Según Duque, hay que "arreglar" este tema y aumentar los presupuestos destinados a la I+D+i porque cada año que pasa España se queda "más atrás". "Una sociedad que utiliza en I+D una proporción muy pequeña de su riqueza total, en lo que se queda atrás es en la riqueza de futuro, duradera, en la riqueza de nuestros hijos", ha sentenciado.