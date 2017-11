Violencia género. correos pone en marcha la campaña '#noesnormal'

24/11/2017 - 14:34

Correos ha puesto en marcha la campaña '#NoEsNormal' para concienciar a la juventud sobre 12 situaciones de violencia de género que pueden sufrir las jóvenes con edades en torno a los 15 años pensando que son normales cuando no lo son.

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana, Correos ha iniciado esta campaña con el objetivo de aumentar la concienciación social sobre este tipo de violencia y prevenirla.

Se hace hincapié en que "no es normal" que "sea celoso, te controle, te ridiculice, te mire el móvil y te aleje de tus amistados", por lo que pide a estas jóvenes que no lo acepten, ya que "no es amor".

De esta manera, Correos pretende dar visibilidad a las conductas violentas que se están normalizando a esas edades, según los últimos estudios publicados sobre el maltrato, con una infografía y un vídeo que tienen como objetivo construir una sociedad libre de violencia de género desde la juventud.

Asimismo, Correos ha aplicado más medidas para ayudar a las trabajadoras cuando son víctimas de maltrato, entre las que se incluyen "la posible asignación de otro centro de trabajo o de un traslado a otra localidad y/o la reducción de jornada, asegurando la confidencialidad y el tratamiento urgente y personalizado de cada caso".

