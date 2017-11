Violencia género. pp: la violencia de género es una violación de los derechos y un obstáculo para la igualdad

24/11/2017 - 18:27

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular advirtió este viernes en un manifiesto que "cualquier tipo de violencia ejercida sobre las mujeres supone no solo una violación de sus derechos sino también un obstáculo extremadamente grave en la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombre y mujeres".

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este sábado, el PP señaló también en este manifiesto que las mujeres, "por el simple hecho de serlo, están expuestas a sufrir violencia en el seno de la propia familia, a ser acosadas sexualmente en espacios de especial relevancia para su desarrollo profesional como es el ámbito laboral, a ser violadas, a sufrir prácticas arcaicas como los matrimonios forzados o las mutilaciones genitales".

El Partido Popular recordó que además de contar con el Pacto de Estado y con varias reformas legislativas, manifestó su firme voluntad para apoyar a las mujeres víctimas y a sus hijos en la consecución de sus derechos como personas libres de violencia, así como su intención de impulsar todas las medidas legislativas y sociales encaminadas a la solución del problema "adhiriéndonos a lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

Además, el PP quiere recordar a las víctimas y a sus familias, que también son víctimas de esa violencia, que "no se sientan solas, ya que es una tarea de todos". También instó al conjunto de la sociedad para que no mire hacia otro lado, para que tome conciencia de que no se trata de un "asunto privado".

(SERVIMEDIA)

24-NOV-17

ABG/gja