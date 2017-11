Un total 149 mujeres murieron año pasado en Alemania por violencia machista

Berlín, 24 nov (EFE).- Un total de 149 mujeres fueron asesinadas el año pasado por su pareja o expareja en Alemania, 18 más que en 2015, según el balance difundido hoy por la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y el Ministerio de la Familia, los Mayores, las Mujeres y la Juventud.

Ambas entidades presentaron por primera vez un balance de la violencia de género del año pasado, dentro de un informe sobre la "violencia en la pareja", una denominación usual en un país en la que los medios siguen hablando de "drama familiar" o "crimen de pareja" ante estos casos.

El segundo informe, presentado en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, muestra un aumento de los delitos en Alemania, con 108.956 mujeres víctimas de asesinatos, homicidios, lesiones, violaciones, abusos sexuales, amenazas o acoso en 2016.

Un total de 441 mujeres fueron asesinadas o fueron víctimas de un intento de asesinato (frente a las 331 registradas en 2015) y 149 murieron (131 el año anterior).

"Las cifras son aterradoras, sobre todo teniendo en cuenta que se presume que hay delitos no denunciados", manifestó la ministra en funciones, Katarina Barley.

Como evolución positiva, destacó el aumento de las denuncias y la reforma aprobada el año pasado en el país para endurecer las penas para los delitos sexuales, un proyecto bautizado con el nombre de "No es no" y que castiga con prisión a quien acose sexualmente a una persona contra su voluntad manifiesta, aunque no medie violencia o amenaza.

"Deseo que la sensibilidad hacia la violencia de género siga creciendo, y que también la haga la valentía para romper el silencio", señaló la ministra.

Desde 2013, funciona en el país una línea de asistencia telefónica a las mujeres víctimas de la violencia, gratis, anónima y las 24 horas del día, con posibilidad de recibir una primera atención en 18 idiomas. EFE