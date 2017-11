'Consentimiento afirmativo', la interpretación errónea de leyes americanas que creó la 'app' machista iSex

de quienes trabajan ahí, no los define lo que defiendan enredes y en la tele sino lo quevotan. losjavis sonestereotipos, no se conoce si son gays de verdad en sus vidas.



lo cierto es que losparticipantes soncrios indefinidos aun, no sé porque los difunden tanto lo que hacen si ni ellos están concientes de sus actos.



es másprobable queloshomofobos esté trabajando dentro de ot rtve y la1 que en internautas, y lo raro es que ataquen directamente al internatua y no al teleespectador, como diciendo que callanaquien se expresa, porque lamayorparte de loshomofobos son crios, losviejosyfachas no usan redes sociales. en o que respecta a homofobosdentro de la1 en sus series concursosycotilleos hay bastante acosolaboral antigay dentro deinformativosredaccionesla1 y deotroscanales.