Cataluña. albiol reta a puigdemont: "salga de su escondite, no ponga excusas y debata"

25/11/2017 - 12:40

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, retó hoy al expresidente Carles Puigdemont a que "salga de su escondite y acepte debatir" con él, y "no ponga excusas" sobre el lugar en que se tendría que celebrar ese debate o si le permiten o no viajar a Barcelona para ello.

Durante un acto en Barcelona contra la violencia de género, el candidato popular a la presidencia del Govern manifestó que estaría "encantado" de hacer un 'cara a cara' con el "que ha causado los peores males a Cataluña en los últimos 40 años".

"Me pide que pueda hacer ese debate en Barcelona", dijo Albiol. "De mí no depende eso, depende de sus circunstancias, y él tiene que asumir sus responsabilidades y sus cuentas con la Justicia. Pero yo no tengo ningún tipo de problema en desplazarme y celebrar ese debate donde él quiera".

Albiol insistió a Puigdemont en que "no busque excusas y que dé la cara", y por eso dijo que iba a encargar a su director de campaña que contacte con el de Puigdemont para celebrar ese debate la próxima semana.

El dirigente popular llamó al voto a los que se sienten orgullosos de ser catalanes y españoles. "Nuestro compromiso es coser heridas y recuperar la confianza económica y empresarial", afirmó.

