Violencia género. adriana lastra (psoe) pide a los medios que no permitan "juicios paralelos" a las víctimas

25/11/2017 - 13:00

SALAMANCA/MADRID, 25 (SERVIMEDIA/ICAL)

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, pidió hoy a los medios de comunicación que no permitan "juicios paralelos sobre las mujeres que son víctimas de violencia machista".

Durante la celebración en Salamanca del congreso provincial del PSOE, Lastra recordó a la última víctima de violencia machista, asesinada este jueves en Vinarós (Castellón), "la número 45", además de señalar que durante 2017 hubo "ocho menores asesinados y 23 niños huérfanos" como consecuencia de esta "lacra contra la que tenemos que combatir todos los días y no solo desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o desde el poder judicial, sino todos y todas, porque todos conocemos a alguien que está siendo víctima".

"Tenemos que abrir los ojos, condenarlo, denunciarlo y apoyar a las mujeres, para que no se sientan solas, ni las víctimas de maltrato ni de acoso sexual", pidió Lastra, quien además solicitó a los medios de comunicación que no permitan "juicios paralelos contra las mujeres" para que "no nos victimicemos más de lo que ya estamos".

La vicesecretaria general socialista consideró el de hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género "un día muy importante para las mujeres y para el PSOE", al que consideró "el partido de las mujeres y de la igualdad", y recordó que la formación socialista lleva "muchos años peleando contra la violencia de género", en una lucha que "empieza a dar sus frutos" con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Al fin los hombres caminan con nosotras para combatir esta lacra, que no es solo maltrato, sino violencia sexual, resultado de una sociedad machista y patriarcal", explicó Lastra. Por ello, según la vicesecretaria general socialista, el PSOE "ha puesto sobre la mesa toda una serie de propuestas y proyectos que están reflejados en ese Pacto para empezar a combatir la violencia machista desde la escuela, y que deje de producirse lo que tantos años llevamos sufriendo".

"EN PRIMERA FILA"

Por su parte, el secretario regional socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, consideró que hay que "reivindicar seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género", y celebró el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que logra "que haya 200 millones de euros más para luchar" contra una lacra en una batalla que el PSOE no quiere "dar por perdida, que vamos a ganar".

Para ello, Tudanca pidió que los hombres se pongan "en la primera fila" tras dejar a las mujeres "que luchen demasiado tiempo solas por la igualdad y contra la violencia de género, como si esa lucha fuera solo de ellas cuando debe también ser nuestra". Así, pidió hacer "todo lo posible para que nos pongamos toda la sociedad del lado de las víctimas y no de los verdugos".

En ese sentido, y ante "cosas repugnantes que se han visto en las últimas semanas, con juicios contra violadores y maltratadores donde se pone en tela de juicio la vida antes, durante y después de quien debe tener todo el apoyo y el aliento de la sociedad, como son las víctimas", solicitó "recursos económicos, un Pacto de Estado, compromiso social y que los hombres nos pongamos en primera fila de esta batalla que tenemos que ser capaces de ganar".

(SERVIMEDIA)

25-NOV-17

JRN/man