Miles marchan en Madrid contra la violencia machista, con cánticos de 'Yo sí te creo' por el juicio a la Manada

25/11/2017 - 21:06

Miles de personas se han manifestado este sábado en el centro de Madrid contra la violencia contra las mujeres en una marcha en la que manifestantes, cánticos y pancartas han recordado a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y a las víctimas de agresiones sexuales, con menciones abundantes al juicio a "la Manada" que se celebra estos días por un presunto caso de violación múltiple a una joven de 18 años en 2016, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

De hecho, algunos de los cánticos coreados en la manifestación han sido los de 'No estamos solas, venimos en manada' o 'Yo sí te creo', y varios de los asistentes han explicado que el recuerdo de la agresión sexual ha sido una de las razones que han contribuido a que se decidieran a acudir a la marcha.

Otras proclamas escuchadas han sido 'No es no, lo otro es violación', 'No son muertes, son asesinatos' y 'Nos tocan a una, nos tocan a todas', así como 'Madrid será la tumba del machismo'. El recorrido ha sido animado por una 'batukada' organizada por percusionistas de distintos conjuntos de Madrid.

La comitiva ha arrancado pasadas las 19.00 horas en la Plaza de la Villa con algunos minutos de retraso debido a la afluencia de personas, que han tenido que quedar esperando temporalmente en los aledaños de la Calle Mayor, para después avanzar hacia la Puerta del Sol tras una pancarta del Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y Movimiento Feminista de Madrid en la que se podía leer 'Ni una más, ni una menos, vivas nos queremos'.

Tras llegar a la Puerta del Sol, las representantes del Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y Movimiento Feminista de Madrid han pronunciado un discurso en el que han dedicado un recuerdo para las 69 personas que, según han indicado, han fallecido desde el 25 de noviembre de 2016 en crímenes de violencia de género, 12 de ellas, menores de edad asesinados a manos de "sus propios padres o compañeros de su madre". Durante el acto han leído los nombres y edades de todas las víctimas mortales de las que se conoce el nombre y han pedido un minuto de silencio en su memoria que ha concluido con la proclama 'Basta ya, ni una más".

Las organizaciones convocantes han preparado además un manifiesto en el que señalan el caso "paradigmático" de Juana Rivas como una muestra del "pésimo funcionamiento de un sistema judicial patriarcal" que "está fallando clamorosamente", algo que creen que también ha ocurrido en el juicio a "la manada".

"La violencia machista hace imposible la convivencia democrática, impide el derecho a la igualdad y constituye un crimen intolerable contra los derechos humanos de las mujeres", han denunciado las activistas. Además, señalan que este tipo de violencia se produce tanto en la forma de la violencia verbal como psicológica, económica, de maltrato abusivo, laboral y sexual, "mimbres" todas estas formas del "gran cesto" de la violencia de género que se produce "en cualquier escenario".

En el documento, las organizaciones feministas reclaman al Gobierno que involucre a "todas las instancias del gobierno, administraciones y poderes públicos" en el Pacto de Estado contra la violencia de género y que destine "dotación económica" y "no golpes de pecho" para combatir la violencia. También exigen el desarrollo en España del Convenio de Estambul y el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW, la eliminación de la custodia compartida impuesta y la supresión del régimen de visitas para padres imputados o condenados por casos de maltrato, la retirada y no cesión de la patria potestad a los maltratadores, que en los procesos judiciales se rechacen los informes psicosociales que "aleguen el falso síndrome del SAP", y que se mejoren las leyes sobre protección y asistencia a víctimas de violencia sexual, también en el ámbito laboral y víctimas de trata.

Asimismo, subrayan la necesidad de una norma internacional destinada a erradicar la violencia contra las mujeres y han pedido al Gobierno de España que apoye la adopción de un convenio en la OIT para erradicar los abusos hacia las mujeres en sus puestos de trabajo, incluida la discriminación salarial.

De hecho, han señalado también la trata de mujeres con fines de explotación sexual, así como las mujeres "menos visibles, las más vulnerables", entre las que han mencionado a personas de edad avanzada, mujeres con discapacidad, refugiadas y migrantes y niños y niñas víctimas de abusos o que "del terror y el dolor han hecho su normalidad" y que a veces sufren el maltrato al ser usados como "instrumento para hacer más daño a la madre".

Asimismo, han denunciado la presencia de "cómplices del machismo" en medios de comunicación, en el sistema judicial, en la política y en los ámbitos de la religión y de la cultura que, según dicen, "se sirven de su posición influyente donde se mantiene y reproduce el machismo más rancio y patriarcal". Las convocantes han pedido a los gobernantes "hechos, no palabras" y critican que "no están funcionando las medidas de protección" de las mujeres víctimas de maltrato, algo que muestra la existencia de mujeres asesinadas que "incluso pidieron protección y se les denegó".

"Sin dotación económica, que supone recursos para prevención, formación y protección de las víctimas de las violencias machistas, no se acaba con esta pandemia asesina. Pero, lo queremos bien hecho, sin trampas, ni chapuzas. Y últimamente estamos viendo muchas", han asegurado.

La manifestación en Madrid es el evento central de un programa de actos y manifestaciones que se han celebrado durante el sábado en todo el país, con marchas en las capitales de provincia y multitud de municipios, así como conferencias, talleres y coloquios para concienciar a la población sobre la problemática de la violencia contra las mujeres, que en lo que va de año se ha cobrado la vida de al menos 44 víctimas.