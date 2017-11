La periodista charo nogueira relata la historia entre ana maría pérez del campo y el feminismo

- 'La mujer que dijo basta' se financia por 'crowdfunding'

La escritora y periodista Charo Nogueira ha plasmado en 'La mujer que dijo basta' la historia entre Ana María Pérez del Campo y el feminismo, una biografía que narra cómo una mujer de origen aristócrata se convierte en pleno franquismo en una de las adalides feministas más combativas del país, una lucha que aún continúa.

"Te he llamado porque ya estoy mayor y quiero que lo cuentes", dijo la histórica feminista a Nogueira en una llamada telefónica que supone el origen del libro. "Me moriré pronto; quiero que cuentes estas cosas porque la gente se está olvidando" y, para no caer en el olvido, la periodista se puso manos a la obra para contar su historia.

La obra, que se financia por 'crowdfunding' desde la plataforma 'Libros.com', ya ha alcanzado 6.000 euros y pretende llegar a los 10.000 en los próximos días. El objetivo tiene dos vertientes: que la historia de Pérez del Campo "llegue aún más lejos" y conseguir apoyos para impulsar nuevas iniciativas "destinadas a visibilizar la historia de todas nosotras", explicó Nogueira.

"En los años sesenta Ana María Pérez del Campo lo tenía todo. Un marido, dos hijos y un tercero en camino. Pero despertó. Tardó nueve años en conseguir la separación de su marido y eso fue el comienzo de una larga lucha", comentó la escritora.

En 1973 fundó la primera asociación de mujeres separadas creada en España y, más tarde en 1981, llega a participar en la elaboración de la Ley del Divorcio. Ha sido insultada, amenazada y detenida y, a sus 82 años, sigue "igual de combativa, luchando por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género".

Así, 'La mujer que dijo basta' describe las memorias de una mujer aristócrata convertida en feminista durante el franquismo, al sufrir la desigualdad en carne propia, y su lucha y la de las mujeres por la adquisición de sus derechos y libertades.

