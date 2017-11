La psicóloga con parálisis cerebral mercedes garcía-laso escribe un libro para ayudar a superar las dificultades

26/11/2017

Mercedes García-Laso, riojana, de 41 años, psicóloga clínica y con una parálisis cerebral de nacimiento, ha escrito 'Minimapas de tormentas', un libro práctico y diferente para ayudar a otras personas a superar las pequeñas y grandes dificultades de la vida.

En declaraciones a Servimedia, García-Laso se define como "experta en dificultades, psicoterapia y en una escucha que hace ver". Por ello, con este libro ha querido "compartir pistas sobre temas diferentes como separaciones, estrés laboral, creatividad para uno mismo o para saber echar una mano a alguien cercano. He buscado que este libro tuviera un formato bonito, práctico y diferente".

En total, 'Minimapas de tormentas' ofrece 75 pistas para intentar superar diferentes dificultades o "tormentas" de la vida, tal y como las describe la propia autora. A lo largo de sus páginas aborda asuntos como la adolescencia, el duelo, los futuros padres, las drogas, la salud física y emocional o la orientación sexual.

"Es un libro escrito para un público en general. Huyo de mensajes facilones de autoayuda y apuesto por la reflexión, la creatividad y el humor para hacer de la vida un lugar más agradable para uno mismo y el otro".

García-Laso tiene una parálisis cerebral de nacimiento que la lleva a utilizar una silla de ruedas eléctrica. Tiene dificultades para manejar las manos, para hablar y para controlar sus músculos.

"Al cumplir el año comencé la fisioterapia, poco después la logopedia y a los cinco el colegio. Con la adolescencia llegaron las operaciones de espalda y con ellas el retraimiento social total. Por fortuna me fui a estudiar Farmacia a Pamplona y a partir de ahí comencé poco a poco a retomar las riendas de mi vida".

Mercedes consiguió estar entre los cinco mejores expedientes de su promoción pero "mi vida me fue conduciendo a estar más sensible a mi voz interior y así dejé un trabajillo que tenía y me fui a Salamanca a estudiar Psicología y acabé en poco más de tres años. Luego preparé el PIR, equivalente al MIR de Medicina, y obtuve el número uno".

En estos momentos tiene su propia consulta privada donde acompaña a todo tipo de persona a superar sus dificultades. Por ello, muchas de las "pistas" de su libro están basadas en su propia experiencia personal, pero otras muchas provienen de su trayectoria profesional con sus pacientes. Por ello, la autora de 'Minimapas de tormentas' aconseja a otras personas con discapacidad que "aprendan a escuchar, mejor a su brújula interior".

