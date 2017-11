Educación. alonso (pp) reclama un "sistema nacional de selección y formación" de profesores para evitar el "adoctrinamiento" en las escuelas

27/11/2017 - 11:38

El exministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, reclamó este lunes la creación de un "sistema nacional de selección y formación" de profesores común a toda España que, al estilo del que ya existe para los médicos, garantice "que se elige a los mejores" y evite el "adoctrinamiento en las escuelas".

Alonso lanzó esta propuesta durante un desayuno informativo en el Fórum Europa, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, y lo hizo delante del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que fue el encargado de presentar la conferencia del que fuera ministro de su gabinete la pasada legislatura.El máximo dirigente del PP vasco rechazó la propuesta que se hace desde otros ámbitos y partidos políticos para recuperar las competencias educativas desde el Estado, puesto que actualmente las tienen las comunidades autónomas.Expuso que él es contrario a reconvertir la educación en una competencia nacional para evitar el adoctrinamiento en las escuelas que se ha demostrado durante las últimas semanas que, por ejemplo, existe en Cataluña. "Yo estoy en contra del adoctrinamiento y debe combatirse", sentenció.Sin embargo, Alonso comentó que centralizando la educación no considera que "fuéramos a combatir ese problema" y sacó a relucir que hay otras medidas más oportunas como la selección nacional de los profesores.El exministro de Sanidad sacó a relucir en este punto el sistema MIR que deben superar los médicos al entender que "garantiza bastante la igualdad" y se mostró a favor de crear un "sistema nacional de selección y de formación de profesores".Alonso adujo que el problema del adoctrinamiento no es tanto de las leyes como de los profesores, pues son estos los que adoctrinan realmente en las aulas y recalcó que un sistema nacional de formación y selección de docentes sería "muy importante" dado que la Constitución "no dice que no pueda haberlo".

27-NOV-17

