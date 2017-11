Save The Children pide una asignatura sobre prevención de la violencia tras la grave agresión a un menor por otros tres

27/11/2017 - 13:45

La ONG Save The Children ha reclamado este lunes 27 de noviembre que la prevención de la violencia se incluya de forma prioritaria en los planes educativos, a través de una asignatura específica en la etapa obligatoria, para evitar casos como el de la agresión a un menor por otros tres menores al que hirieron gravemente tras tirarle por las escaleas y que han sido detenidos en Mejorada del Campo (Madrid).

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, esta organización insiste en la urgencia de la creación de una ley que proteja a los niños de todas las formas de violencia y que incluya planes de prevención de la violencia en el entorno educativo.

Según su informe 'Yo a eso no juego', uno de cada diez estudiantes afirma ser víctima de acoso escolar en Esopaña, una forma de violencia que, a su juicio, puede tener "efectos devastadores" en los niños.

El informe también recoge las respuestas de los niños ante situaciones concretas de violencia en el entorno escolar, que no siempre son casos de acoso, "pero que pueden llegar a serlo y son igualmente preocupantes", añade desde esta ONG.

Asimismo, apuntan que seis de cada diez niños reconocen que alguien les ha insultado en los últimos meses, de los cuales un 22,6% afirma que ha sido de manera frecuente y más de un tercio a través del móvil o internet. Casi un 30% de los niños afirma haber recibido golpes físicos, un 6,3% de manera frecuente.

"La violencia entre menores no es un juego y no podemos permitirlo ni justificarlo. Estamos fallando como sociedad si hay niños en nuestro país que llegan a tirar a otro por niño por las escaleras hasta dejarlo herido grave", subraya el director general de Save the Children, Andrés Conde.

La ONG pide que la erradicación de la violencia en el ámbito escolar sea una prioridad de los planes educativos y que, en el marco de un futuro Pacto de Estado por la Educación se incluyan, entre otras medidas, la formación adecuada del profesorado en detección y prevención de casos y una asignatura específica en el periodo de educación obligatoria.

Para esta ONG, este tipo de violencia en el entorno escolar debe además formar parte de una estrategia estatal que tenga como eje central una Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia.