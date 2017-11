El proyecto prima invierte 440 millones de euros en solventar la escasez de agua en el mediterráneo

El Proyecto Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean), cuya sede está en Barcelona y en el que participan España y otros 18 países, invertirá 440 millones de euros para desarrollar innovaciones eficientes y sostenibles para solucionar el problema de la escasez de agua y el suministro de alimentos en la zona mediterránea.

Así lo explicó el secretario general de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan María Vázquez Rojas, en una entrevista realizada en la sede de Servimedia. "El Proyecto para el Mediterráneo se constituyó bajo el artículo 185 del Tratado de la Unión Europea que permite, a propuesta de los países de la UE, formar un programa de interés territorial con otros países que están fuera de la UE".De esta forma, Prima agrupa a 11 países europeos (Alemania, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y República Checa) y 8 países ribereños del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía).Vázquez Rojas explicó que "ante problemas comunes, soluciones comunes empezando por la escasez de recursos hídricos, que afecta a toda la cuenca mediterránea, hasta las proyección que tenemos de aquí a 50 años en la producción de alimentos que sea suficiente y segura para alimentar a toda la población de estos países".Según adelantó el secretario general de Ciencia e Innovación "desde su sede en Barcelona, este programa va a lanzar varios proyectos a partir del próximo año. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que este programa vaya acompañado de colaboración pública y privada para llevar a nuestras Pymes e industria las soluciones tecnológicas que ayuden a solventar estos dos grandes problemas: la escasez de recursos hídricos y el uso eficiente del agua y la producción de alimentos seguros, no sólo en cantidad suficiente sino también con criterios de seguridad alimentaria".Del total de los 440 millones de euros de presupuesto, el 50% lo aporta la Unión Europea y el resto los países participantes en el programa.

