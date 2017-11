La Policía pilla a un hombre en Sevilla transportando una bañera en su moto

La Policía también tendría que controlar más a los ciclistas que van con auriculares puestos, que llevan las dos manos (o una) en los bolsillos, que van con el movil mandando mensajes o hablando, que no llevan al oscurecer luces delanteras ni traseras, que delante llevan ¡luz roja!, que no llevan relfectante rojo trasero, que llevan a un niño sin casco, que llevan a niños en el portabultos y no en silla homologada, que incluso llevan a ¡dos! niños, es decir NO cumplen con el RGC, etc



Más control a los ciclistas