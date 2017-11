El Papa ante líderes religiosos de Birmania: "La paz se construye en el coro de las diferencias"

28/11/2017 - 12:05

El Papa ha pedido unidad a los líderes religiosos de Birmania y les ha recordado que "la paz se construye en el coro de las diferencias", al tiempo que ha reclamado que no tengan miedo de esa diversidad y que defiendan su identidad porque "cada confesión tiene sus riquezas".

ROMA, 28 (EUROPA PRESS)

"Cada confesión tiene sus riquezas, sus tradiciones, sus riquezas para dar. Y esto solamente puede ser si vivimos en paz", ha señalado el Papa en su reunión en el Arzobispado de Rangún con 17 líderes de las diferentes religiones presentes en Birmania, donde el 90% de la población es budista, pero hay más de 130 etnias reconocidas.

En su discurso, dirigido de manera improvisada a representantes católicos, anglicanos, budistas, hinduistas y judíos, según ha indicado el Vaticano, les ha pedido que no se dejen llevar por las colonizaciones culturales. Para el Papa, la "unidad siempre se da en la diversidad".

"En el momento en que ustedes hablaban me vino a la mente una oración. Una oración tomada del Libro de los Salmos: 'que hermoso es ver a los hermanos unidos'. Unidos no quiere decir iguales. La unidad no es uniformidad", ha dicho Francisco.

Así, ha señalado que se está experimentando "una tendencia hacia la uniformidad". "Eso es marcar la humanidad. Eso es una colonización cultural. Nosotros debemos de entender la riqueza de nuestras diferencias étnicas, religiosas, populares y desde esas diferencias se da el diálogo", ha recalcado.

Así, ha asegurado que aprenden los unos de los otros, como hermanos y se va ayudando a construir el país, que incluso geográficamente tiene tantas riquezas. "La naturaleza en Myanmar es muy rica. No tengamos miedo a las diferencias. Uno es nuestro padre. Nosotros somos hermanos. Querámonos como hermanos. Y si discutimos entre nosotros, como hermanos. Que enseguida se reconcilian. Siempre vuelven a ser hermanos. Yo pienso que solo así tendremos la paz", ha subrayado.

Se trata del primer discurso público del Papa que ha pasado este lunes en la ciudad de Ragún -antes de dirigirse a Naipyidó, donde se encontrará con líderes políticos de Birmania y personal del cuerpo diplomático.