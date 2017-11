Pepe Álvarez (UGT) defiende "revisar las penas" por violencia machista y "pedir responsabilidades a los jueces"

28/11/2017 - 13:54

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este martes que se deben "revisar las penas" impuestas por violencia de género y "pedir responsabilidades también a los jueces" en la materia.

"No puede ser posible que se deje en libertad a un maltratador y, según salga de prisión, asesine a la mujer. Hay que ejercer la justicia para la sociedad. No he visto ni una sola crítica a la justicia de nuestro país por esta materia", ha sentenciado.

Álvarez se ha expresado así en la inauguración de unas jornadas confederales contra la violencia sobre las mujeres que se celebran en Madrid, un evento en el que ha llamado a los afiliados a involucrarse contra esta vulneración de derechos fundamentales. "Tenemos la obligación ética de combatir esta lacra y se nos tiene que reconocer por ello", ha sentenciado.

Durante su intervención, Álvarez, que ha definido la UGT como una "organización profundamente feminista que combate día a día contra esta lacra", ha incidido en la necesidad de "actuar antes de que se produzcan las desigualdades y acabar con el acoso sexual laboral".

"La Unión General de Trabajadores del siglo XXI tiene que ser una organización profundamente feminista. Por ello, ratificaremos esta posición en el manifiesto que haremos en Barcelona el año que viene, coincidiendo con el 130 aniversario de la organización. Vamos a actualizar el manifiesto fundacional e incluiremos aquellos valores que tienen que ser un referente para la sociedad", ha señalado.

Asimismo, ha exigido "más medios a la Inspección de Trabajo, para que detecten los casos de violencia de género en el ámbito laboral; más denuncias desde los medios de comunicación ante estas situaciones contra las empresas que permiten estos abusos, que no aparecen en ningún sitio por la publicidad corporativa y que continúan marginando y penalizando a la mujer acosada; y un mayor compromiso de la justicia en esta materia, con el fin de que ningún maltratador o asesino quede impune y se persiga esta lacra a fondo".

Además, ha señalado que esta lucha "no es únicamente de las mujeres". "Hasta que los hombres no combatan la violencia machista no funcionaremos como sociedad. No hay una varita mágica institucional que pueda solventar esta problemática, sino que hay que concienciar las responsabilidades de cada uno", ha sentenciado.

Por otra parte, Álvarez ha reclamado un "impulso al Pacto de Estado contra la violencia de género", que a su juicio "no se debe quedar como un brindis al sol". "Pasan los días y no se implementa este pacto, ni económicamente ni con pactos legislativos", ha denunciado.

En este sentido, ha reclamado implementarlo "incorporando la necesidad" de que España sea uno de los Estados que "impulse en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un nuevo convenio en relación con la violencia machista, con el fin de terminar con esta lacra".