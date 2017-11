Fundación Adecco lanza 'El consultor del buen rollo' con 'El Langui', a favor de integración laboral de discapacitados

28/11/2017 - 16:16

La Fundación Adecco ha presentado la campaña 'El consultor del buen rollo', protagonizada por Juan Manuel Montilla, 'El Langui', con la que busca promover la integración laboral de personas con discapacidad, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El evento de presentación, celebrado bajo el lema "las personas con discapacidad somos conscientes de nuestras dificultades, no añadas más con tus prejuicios", ha tenido lugar este martes, 28 de noviembre, en el IE Business School, según señala Fundacion Adecco.

En la campaña, el cantante madrileño se pone en la piel de una persona en su primer día de oficina, para ejercer el puesto de consultor del buen rollo. Sin embargo, miradas de rechazo, comentarios y demás actitudes discriminatorias dominan la jornada laboral.

"Yo no he elegido tener discapacidad, sencillamente la tengo. No soy mejor ni peor que nadie, pero por suerte he podido demostrar mi talento y vivir de ello. Mi caso es excepcional porque lo normal es que a las personas con discapacidad se les pongan dificultades para muchas cosas, puede que no tan crudas como representamos en el vídeo, pero la realidad siempre supera a la ficción", declara 'El Langui'.

Además, el nuevo consultor del buen rollo ha anunciado que durante 2018 realizará una ronda de jornadas por las empresas en las que, valiéndose de su experiencia vital y de un Decálogo para el buen rollo en el trabajo, tratará de favorecer la generación de entornos inclusivos hacia la diversidad en el tejido empresarial español.

"Gracias al trabajo conjunto con la Fundación Adecco como expertos en Recursos humanos y a mi propia experiencia personal, hemos elaborado una guía con 10 claves para favorecer el buen rollo en las oficinas, basándonos en el talento y la diversidad, yo voy a presentarla en diferentes lugares, pero va a estar disponible de forma gratuita para todo el que la quiera utilizar", comenta.

"LA DISCAPACIDAD NO DETERMINA EL TALENTO"

Por su parte, el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, ha indicado que "está sobradamente demostrado que la discapacidad no determina el talento de una persona. Tenemos una fuente inagotable de habilidades por descubrir, con un plus de esfuerzo, compromiso y espíritu de superación que convierte a muchas personas con discapacidad en fichajes estrella para las compañías".

Con 'El consultor del buen rollo', la Fundación Adecco, hace reflexionar, a través del humor, sobre los anacrónicos prejuicios que aún siguen imperando en la sociedad. La campaña de sensibilización está disponible en 'www.consultordelbuenrollo.org' donde también se puede descargar el decálogo del consultor del buen rollo.

Por quinto año consecutivo, la Fundación Adecco recurre a la efeméride del Día Internacional de las Personas con Discapacidad para generar diálogo social en torno a la situación sociolaboral de las personas con discapacidad.