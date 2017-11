El círculo de la sanidad asegura que el sns ha superado la crisis gracias a sus trabajadores y sus empresas proveedoras

Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad, entidad que agrupa a 25 directivos de las principales empresas proveedoras de bienes y servicios del sistema de salud, manifestó este martes que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha superado la grave crisis económica que ha sufrido España en los últimos años, gracias a la disminución del 30% del poder adquisitivo de sus profesionales y a la reducción del 15% del precio de los contratos de sus empresas proveedoras que, además, han asumido importantes demoras en los pagos.

Además, recalcó la necesidad de un Pacto de Estado por la Sanidad porque "tanto las nuevas tecnologías, como los nuevos medicamentos, van a cambiar la forma de entender la sanidad, de manera que va a ser necesario un plan estratégico que solo podrá formularse si contamos con dicho pacto".

Así se expresó Puente durante la presentación de 'La Sanidad no es moneda de cambio', publicación editada por el Círculo de la Sanidad, que también contó con la participación de los coautores, la psicóloga y periodista Irene Villa, el exconsejero de Salud Boi Ruiz, Joaquín Estévez y el gestor hospitalario Alfonso Flórez.

Durante la presentación, el exconsejero catalán de Salud Boi Ruiz declaró, sin embargo, que "no habrá un Pacto de Estado por la Sanidad mientras siga habiendo en ella lucro político" y la oposición siga echando en cara al gobierno el aumento de listas de espera, el cierre de camas, etc. sin tener en cuenta la realidad.

Así, manifestó que aunque "todos están de acuerdo en que es necesario llegar a una serie de acuerdos, el sistema sufre la parálisis por el análisis". A su juicio, la sanidad está paralizada "desde arriba" y está siendo sustentada por la solvencia de la sanidad "desde abajo", es decir, a costa de los sueldos de los trabajadores. "Somos un sistema barato, lo que no quiere decir que sea eficiente", declaró.

Por otra parte, en relación a la colaboración público-privada, recordó que "las innovaciones y el conocimiento se producen en el sector privado y la sanidad pública no puede prescindir de ellas". Asimismo, ha explicado que en la actualidad "el 60% del gasto sanitario cubre los gastos de personal, pero el 40% restante ya se invierte en proveedores con ánimo de lucro".

Además, manifestó que cuando se produce una situación de déficit en el Sistema Nacional de Salud o se presenta una necesidad de soporte, el Estado puede acudir a un proveedor privado que le ofrece un servicio o a una entidad bancaria privada a pedir un crédito que el SNS tendrá que devolver.

Sin embargo, según Boi Ruiz, el debate ausente que se debería plantear es "en qué se está invirtiendo si partimos de una base de 100 y el presupuesto de sanidad se encuentra en un punto menos del PIB del que se debería".

Por su parte, Alfonso Flórez, gestor de nueve hospitales durante más de 30 años de experiencia, ha declarado que "el sistema está minado ya que los trabajadores de la sanidad están expectantes a los cambios políticos y la sanidad es la moneda política con la que se agreden unos y otros".

Además, recordó que "el concepto de equidad ha cambiado y ya no implica solo el acceso a la sanidad sino la igualdad de oportunidades para los pacientes de las distintas comunidades autónomas". Así, añadió que "con todos los ejemplos de buenas prácticas que existen, podrían ponerse en marcha seguimientos muy baratos, por ejemplo, para el tratamiento a pacientes crónicos. Y es que la cronicidad no es un tema solo sanitario sino social. Alguien puede morirse en casa si sabe que está perfectamente atendido".

Sin embargo, destacó que "el mayor problema de la sanidad en la actualidad es el tiempo y "se tarda tanto en tomar decisiones que éstas se pudren y en sanidad el tiempo es oro".

FALTA DE SOBERANÍA Y CARENCIAS EN GESTIÓN

Durante el acto, Boi Ruiz señaló que el papel del antiguo Insalud ha quedado sin asumir, ya que en la actualidad no lo ejerce el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De hecho, según argumentó, "el ministerio no tiene autoridad para decir más allá de lo que se hace con lo que se le da, es decir, puede decidir sobre las prestaciones que ofrece pero no sobre cómo financiarlas". Y es que, según explicó, "la sanidad está descentralizada en otros ministerios".

Por otra parte, defendió tanto la profesionalización de la gestión en la sanidad, como su transformación, ya que, según su criterio, habría que dotar de mayor autonomía a los gestores. "En lugar de exigir el cumplimiento de determinados procedimientos, debería exigirse la consecución de determinados objetivos con mayor autonomía para la gestión", declaró.

Por su parte, Flórez señaló que "existe una importante carencia de directivos", tema que el experto ha calificado de "dramático" y que según ha explicado puede deberse a los bajos salarios que perciben los trabajadores de la sanidad pública y que originan que apuesten por otras oportunidades para ejercer su profesión.

LA IMPORTANCIA DE LA HUMANIZACIÓN

La presentación del libro también contó con la participación de la psicóloga y periodista Irene Villa que, en calidad de paciente, explicó la importancia y la relación entre la humanización de los profesionales del SNS y la curación de los pacientes, ya que ésta es fundamental para conseguir que los pacientes además de curarse, "quieran curarse".

"Los largos procesos médicos son duros pero también sacan lo mejor de cada uno. En este sentido, las sonrisas ayudan mucho y los profesionales sanitarios de nuestro país lo saben", añadió. Villa se refirió a la necesidad de ofrecer desde el sistema "un impulso de esperanza y motivación para estos profesionales".

