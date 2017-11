Violencia género. el gobierno destaca que ha hecho "mucho" para acabar con la violencia machista

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, explicó este martes en el Pleno del Senado que el Gobierno ha hecho "mucho" para acabar con la violencia de género en España y destacó "una aplicación para la detección y prevención" de la violencia machista ejercida contra las mujeres con discapacidad.

Montserrat se refirió en estos términos durante la sesión de control al Gobierno tras ser preguntada por la senadora del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea María Freixanet sobre si el Ejecutivo ha empezado a implementar las medidas derivadas del informa sobre estrategias contra la violencia de género que aprobó la Cámara Alta en septiembre.

"Hemos hecho mucho y continuaremos haciendo mucho porque estamos comprometidos con el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género", expresó Montserrat, que detalló que entre esas medidas se encuentran la aplicación 'Pormi' llevada a cabo en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), así como el acuerdo alcanzado con diferentes fabricantes de 'smartphones' para que las llamadas al 016 no queden registradas en los teléfonos.

En este sentido, remarcó que "estamos trabajando", porque "el compromiso del Gobierno hacia la lucha contra la violencia de género es total no solo políticamente y socialmente, sino también presupuestariamente".

En esta línea, afeó a Unidos Podemos que "votaron no al presupuesto de violencia de género" al rechazar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que contenían una serie de partidas repartidas entre diferentes ministerios para acabar con esta lacra, porque se trata de una "política transversal".

Asimismo, detalló que el Gobierno también ha llevado a cabo un acuerdo con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en el que "implicamos de manera activa en la lucha contra la violencia de genero a todas las oficinas de farmacia de toda España", así como campañas informativas dirigidas a jóvenes y adolescentes para que no toleren ni permitan actitudes de violencia contra las mujeres.

MINUTO DE SILENCIO

El Pleno del Senado comenzó con un minuto de silencio con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebró el pasado sábado, así como por las 45 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

Por su parte, Freixanet reivindicó que "no hay democracia si no hay mujeres dentro" y criticó que "una de las funciones primarias del Estado es la protección de la gente" y, a su juicio, "no lo está haciendo".

Por último, afirmó que prueba de ello es que "un 30% de las mujeres asesinadas el año pasado habían denunciado", lo cual, calificó de "escándalo" y "bochornoso".

