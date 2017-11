Cataluña. montserrat pide a erc que no le dé "lecciones de democracia" y les acusa de hacer pintadas en su casa "por pensar diferente"

28/11/2017 - 17:56

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, pidió este martes en el Senado a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que no le dé "lecciones de democracia", y acusó a este partido "y sus socios" de realizar pintadas en el exterior de su vivienda "por pensar diferente".

Así se expresó la ministra tras ser preguntada por el senador de ERC Jordí Martí acerca de si considera que el Estado español es una democracia avanzada, a lo que el senador se autorespondió con un "no", ya que afirmó que "un escaso 23,4% de los españoles opinan que pueden influir en las decisiones que toma su Gobierno", lo cual "es sinónimo de una calidad democrática muy pobre".

"España es una de las grandes democracias basada en un Estado de Derecho social y democrático" y cuenta con "tres poderes independientes", contestó Montserrat, que pidió al senador de ERC que no le hable de democracia porque "muy pocas lecciones de democracia nos puede dar".

La ministra le dijo que él, "su partido y sus socios" son los responsables de realizar pintadas en su casa "por pensar diferente". "Consideran que no soy catalana de primera, me consideran súbdita y no catalana", afirmó la ministra, que añadió que "yo siento, pienso y amo en catalán, que es la mejor manera de sentirme española".

"No le acepto lecciones de democracia a una catalana como yo y a una española como yo", reincidió Montserrat, que acusó a los independentistas de llevar "la ruptura de la convivencia social a Cataluña", así como de haber "empobrecido económicamente" a la comunidad "comprometido sus proyectos de futuro".

Por último, celebró que con a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española por parte del Senado gracias a los votos del PP, PSOE y Ciudadanos, "hemos devuelto la legalidad, la normalidad, la convivencia y la seguridad jurídica y económica" a Cataluña.

